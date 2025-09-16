El polémico comunicado de Gustavo Cordera tras el escándalo: "Es importante decirlo"

El inesperado comunicado de Gustavo Cordera tras el escándalo: "Es importante decirlo".

El cantante y exlíder de Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, salió a hablar en medio del escándalo por la entrevista que hizo en Gelatina. Qué dijo el músico.

El martes por la noche, Cordera estuvo como invitado en Otro Día Perdido, el programa que Mario Pergolini conduce en Eltrece. Allí, pidió perdón por sus repudiables dichos de 2016, cuando declaró que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo".

"Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy. Es importante para mí decirlo", comenzó el ex cantante de Bersuit, quien siguió con una frase que generó polémica: "Hace muchos años, ya hace casi 10 años, tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado. Dije algo en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente, y quiero pedir disculpas públicamente por eso".

El músico expresó su deseo de "cerrar esa herida definitivamente" y profundizó: "No quise lastimar a nadie, no fue esa mi intención. Hago canciones hace muchos años y las canciones son, justamente, puentes para que las partes se junten, para integrar, para que las heridas sanen". "No le voy a pedir a la gente que me perdone, porque cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo. Pero sí quería pedir disculpas", añadió.

La visión de Cordera sobre la sociedad actual

Luego, el cantante dio su visión sobre la sociedad actual, a la que describió como fragmentada. "Es una buena oportunidad para que esta sociedad y este país en el que vivimos, que está tan fracturado y hay tanto odio entre las partes, también puedan sanar por lo menos esta historia a través de lo que a mí me sucedió. Mi sueño sería que las partes se integren definitivamente, porque el amor es la única forma de reparación que existe frente a estas cosas. Y es lo que quiero", declaró Gustavo Cordera.