Tras cerrar su fábrica en Córdoba en octubre del año pasado y dejar de producir autos en el país, la empresa japonesa Nissan anunció que evalúa desprenderse de su filial en Argentina y pasar a un modelo de venta local a través de importadores. Se trata de otra multinacional que se suma a la lista de compañías que bajan su persiana durante la era de Javier Milei.

A través de un comunicado, Nissan informó la firma de un memorándum de entendimiento con el Grupo SIMPA y el Grupo Tagle para evaluar una transición hacia un esquema de importador, el mismo modelo que la compañía ya implementa en otros mercados de la región.

"En línea con su estrategia global orientada a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del negocio, Nissan Argentina se encuentra evaluando un cambio en su modelo de distribución en el mercado local, asegurando la continuidad de sus operaciones en el país", se indicó en el texto.

Según aseguraron, "el proceso se encuentra en una etapa de análisis que implica la revisión detallada de los distintos aspectos del negocio por parte de las compañías involucradas". De concretarse, los nuevos dueños pasarían a formar parte de NIBU, la unidad de negocios de Nissan que agrupa a 36 mercados importadores de América Latina.

La crisis de Nissan Argentina

La salida de Nissan marca la segunda ocasión en poco más de un año en la que una terminal automotriz deja de operar en el país. En febrero del año pasado, Mercedes-Benz Argentina vendió su planta ubicada en Virrey del Pino y la licencia comercial de sus vehículos de lujo al grupo local Prestige Auto.

Nissan Argentina llegó a este punto cinco meses después de anunciar el freno de su producción en Córdoba, donde fabricaba la pick-up mediana Frontier y trabajaban unos 300 operarios. Entre 2018 y 2025, la compañía llegó a producir unas 25.000 unidades por año.

Según un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), 2025 fue un año en el que cayó la producción local de autos: el acumulado anual alcanzó las 490.876 unidades, una cifra que quedó 3,1% por debajo de la registrada en 2024, cuando se fabricaron 506.571 vehículos.

Quiénes serían los nuevos dueños

El Grupo Simpa opera actualmente una planta de ensamblaje en Pilar donde ensamblan ocho marcas y alrededor de 50 modelos. Son unidades de Royal Enfield, KTM, Gas Gas, CFMoto, Aprilia , QJ Motor y Moto Morini, entre otras. Además, importa Harley Davidson.

Por su parte, el Grupo Tagle cuenta con una importante red de concesionarios en Córdoba con marcas como BYD, Fiat, Jeep, Peugeot, RAM, Renault, Volkswagen y la propia Nissan. Además, cuenta con concesionarios de las motos Royal Enfield, Moto Morini y Motoplex.