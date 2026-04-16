Epic Games regala The Stone of Madness: cómo descargarlo

The Stone of Madness

The Stone of Madness marca el juego individual más costoso regalado por la Epic Games Store en abril de 2026. Cuando no está con descuento, el juego cuesta 29,99 dólares. Su premio Gold en los NYX Game Awards 2025 y una recepción "mayormente positiva" en Steam lo convierten en uno de los regalos más interesantes de Epic en lo que va del año.

De qué trata el juego

The Stone of Madness es un juego táctico de sigilo en tiempo real ambientado en un monasterio español del siglo XVIII, que funciona como manicomio y prisión inquisitorial. Controlás a cinco prisioneros que deben cooperar para enfrentar sus miedos, superar la locura, descubrir secretos y planear su escape, usando habilidades únicas y estrategias para evitar a los guardias y espíritus.

La propuesta tiene mucha personalidad: combina la lógica táctica de Commandos con una atmósfera opresiva de época, ambientada en la España borbónica. Cada uno de los cinco personajes tiene habilidades distintas y miedos propios que, si no se gestionan bien, pueden hacerlos perder la cordura y complicar la escapada.

Cómo descargarlo gratis

Para obtener el juego sin pagar el proceso es simple: ingresar a la tienda de Epic Games, iniciar sesión con una cuenta, buscar la sección de juegos gratuitos o el título específico, hacer clic en "Obtener" o "Gratis" y completar la adquisición. Una vez reclamado, el juego queda guardado para siempre en la biblioteca.

La oferta está disponible hasta el 23 de abril de 2026. El acceso directo a la página del juego es: store.epicgames.com/es-ES/p/the-stone-of-madness-7b22f3. No hace falta ningún método de pago para reclamarlo.