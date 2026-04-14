¿Vuelve Uncharted? Aseguran que estarían trabajando en un nuevo videojuego

Uncharted

La filtración proviene de un usuario conocido como Alir en redes sociales, quien ganó atención en los últimos meses tras dar información que resultó ser correcta. Según su publicación, Naughty Dog estaría desarrollando un nuevo Uncharted en paralelo a Intergalactic: The Heretic Prophet, el nuevo juego del estudio que se espera para 2027 como mínimo. La información no fue confirmada por fuentes independientes al momento de la filtración.

Qué se sabe del proyecto

No hay claridad sobre qué tipo de juego sería: si se trata de Uncharted 5, un remake del primer juego, un spin-off u otro proyecto diferente. El reporte es escaso en detalles, pero afirma que la serie finalmente está volviendo a la actividad y que el proyecto se desarrolla junto al nuevo IP del estudio.

Lo que sí suma credibilidad al rumor es que Shaun Escayg, director de Uncharted: The Lost Legacy, publicó en sus redes una foto de un cañón histórico en Trinidad y Tobago, con el texto "investigación". Escayg está trabajando en un proyecto no anunciado en el estudio, y la imagen encaja perfectamente con los entornos tropicales y aventureros que caracterizan a la saga.

El contexto: una saga en pausa desde 2016

Naughty Dog no lanzó un juego nuevo desde 2020, por lo que no solo la franquicia lleva tiempo sin novedades, sino el estudio completo. Hubo Uncharted: The Lost Legacy en 2017, pero fue una expansión independiente, no una entrega principal de la serie. En 2022 llegó Uncharted: Legacy of Thieves Collection, una recopilación de títulos ya existentes.

El insider Tom Henderson, reconocido en la industria por sus filtraciones, confirmó que Naughty Dog llegó a planificar un Uncharted 5 antes de la pandemia, aunque no tiene información sobre el estado actual de ese proyecto ni si sobrevivió al proceso de desarrollo.

Qué dice Naughty Dog

El estudio no realizó ningún comentario oficial sobre la filtración. Naughty Dog suele manejar sus proyectos con total hermetismo hasta el anuncio formal. Por ahora, todo permanece en el terreno de los rumores, aunque la coincidencia de varias señales —la filtración, el tease de Escayg, los reportes previos— hace que la posibilidad sea tomada en serio por buena parte de la comunidad. Habrá que esperar.