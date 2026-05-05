Cómodo y sofisticado: el abrigo en tendencia para el otoño-invierno 2026 que va bien con todo.

Hay un abrigo que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que se caracteriza por ser muy sofisticado. Si bien los abrigos largos van a brillar esta temporada, también hay lugar para los abrigos cropped, una propuesta totalmente opuesta, pero igual de estética y funcional.

No se trata de abrigos extremadamente cortos que ni siquiera llegan a cubrirte al abdomen. Llegan a cubrir el torso en su medida justa, ya que terminan en la parte superior de las caderas, creando una silueta muy favorecedora para varios tipos de cuerpo.

Abrigo cropped: con qué combinarlo y por qué favorecen tanto

El abrigo cropped se caracteriza por ser estructurado y apenas ancho. Para contrarrestar, se suelen llevar con jeans tiro alto, que te estilizan las piernas. En conjunto, estas dos prendas te ayudan a crear una silueta proporcionada.

"Las chaquetas cropped y los jeans de tiro alto van de la mano. Al ser una combinación más divertida entre chaqueta y jean, podés experimentar mucho con el color al armar este outfit", dice la estilista Maya Gunavardhana, en diálogo con Cosmopolitan.

"Un top tipo polo de color liso, metido dentro del jean de tiro alto, combinado con una cartera llamativa”, agrega la especialista en moda. En los pies, van bien tanto con un calzado casual como zapatillas como con otros más formales, como botas, texanas o mocasines.

Tipos de abrigos cropped

Hay muchos tipos de abrigos cropped. Los más populares del momento son los clásicos trench de gabardina. En su versión clásica son largos, pero este 2026 la tendencia apuesta por su versión corta. Mantiene detalles como solapas, botones y cinturón, pero un largo más corto.

Es ideal para looks de media estación, ya que te da un aire de sofisticación sin resultar muy abrigado, y funciona muy bien tanto con jeans como con pantalones de vestir.

Así son los abrigos cropped en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Por otro lado están los cropped de paño, para los días más fríos del otoño-invierno. Al ser una tela más gruesa y estructurada, te suman un toque más formal y pulido, lo que lo convierte en una gran elección para outfits más arreglados o incluso para usar de noche.

También aparecen los abrigos cropped tipo puffer, perfectos para los días más fríos y/o lluviosos. Son ideales para looks más casuales o urbanos. Te aportan volumen en la parte superior, generando un contraste interesante con prendas más ajustadas en la parte inferior.