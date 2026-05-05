Por orden de Alberto Weretilneck, las fuerzas federales reprimieron a docentes de Río Negro en una protesta salarial

Por orden del gobernador Alberto Weretilneck, la Prefectura Nacional reprimió y gaseó esta mañana a los trabajadores docentes sobre el puente Cipoletti-Neuquén quienes encabezaron la movilización e iniciaron hoy un paro de 48 horas. Desde el gremio Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) habían anunciaron la medida en rechazo al congelamiento salarial por parte del mandatario provincial.

Como parte de la jornada de protesta, distintas filiales del gremio en Alto Valle decidieron llevar adelante la movilizaciones en los puentes carreteros, un punto estratégico para visibiliza el reclamo y afectar la circulación regional. Además, no se descarta la implementación de cortes intermitentes en los próximos días.

Previo al conflicto, desde el gremio remarcaron que la falta de respuestas oficiales profundizó el conflicto lo que generó el paro consensuado en asamblea en el Congreso General en los últimos días del mes de abril. “Sin respuestas del Gobierno, profundizamos el plan de lucha en toda la provincia”, señalaron en un comunicado, en el que también convocaron a una adhesión “contundente” al paro.

El reclamo

Entre las principales demandas, desde el gremio se insiste en una recomposición salarial que lleve el salario mínimo docente a los dos millones de pesos, junto con el pase progresivo de sumas no remunerativas al salario básico y la continuidad de la actualización por inflación. Además, se propone incorporar un índice patagónico que contemple el costo de vida en la región. Cabe destacar que el anuncio del congelamiento salarial a toda la planta estatal, se dio en simultaneo con el traspaso de rutas nacionales que el gobernador de Río Negro tomó tras un acuerdo con el Gobierno libertario.

La postura del gobierno

Weretilneck afirmó al portal Bariloche 2000 que el único conflicto salarial abierto es con UNTER, al señalar que el Gobierno mantiene acuerdos con el resto de los gremios estatales y atribuyó la falta de consenso a la postura “ideologizada” de la conducción sindical. El mandatario también cuestionó la legitimidad del paro al sostener que no existen razones suficientes para la medida. “No vemos un motivo hoy para que haya esta medida de fuerza”, afirmó el mandatario provincial.

El gobernador planteó que entiende que el salario no alcanza a pesar de esto, no habló de posibilidades de aumentos en este momento y asegura que los conflictos continuarán: “No soy necio, veo cómo aumentan las cosas, el tema es la posibilidad de acceder a pagar lo que se pide o no, si hoy estamos garantizando pagar el IPC creo que tiene que tener reconocimiento, todo lo que nos corresponde por estatuto y paritaria lo hacemos, es difícil, hay que armarse de paciencia y vamos a seguir así todo el año”.

Frente a estas declaraciones, la secretaria gremial de UNTER, Norma Pérez, aseguró al mismo medio que las medidas fueron definidas por consenso y remarcó que el conflicto responde a un reclamo por mejoras en los ingresos: “Estamos en conflicto porque seguimos reclamando nuestro aumento y la recomposición del último trimestre de 2025”.