La denuncia de un icónico participante de Gran Hermano contra el programa: "Me bajaron"

Gran Hermano supo gestar icónicos personajes de la televisión argentina, que trascendieron el formato por su carisma; historia de vida o forma de jugar. A la hora de mencionar algunos de la etapa moderna, muchos pensarán en Furia, aunque varios otros recordarán rápidamente a Walter Santiago, más conocido como Alfa.

Sin embargo, a diferencia de otros exitosos jugadores, el hombre comenzó a perder terreno y pantalla: de ser un asiduo invitado a la tribuna o incluso pertenecer a ciclos de streaming, pasó a perderse su notoriedad gradualmente. Juan Etchegoyen entrevistó a Alfa en Mitre Live para que cuente un poco los motivos detrás de esto. Y la respuesta fue más contundente de lo que se imaginaba.

La fuerte denuncia de Alfa contra Gran Hermano

Alfa fue uno de los participantes más icónicos de las últimas ediciones de Gran Hermano.

En primera medida, Alfa expuso: "Algunos tenemos voz y voto en Gran Hermano. Aviso que yo me creo nadie, pero hice el pico de rating en el programa, con 31 puntos en el mano a mano con Santiago del Moro. Pero yo no aparezco en ningún lado hoy y no tengo la menor idea".

"Siempre apoyé a la producción y al programa, no conté un montón de cosas que a mí me pasaron que fueron muy fuertes. Hay gente de Gran Hermano que la llevaron a viajes y a mí nunca me dieron nada", apuntó, sumando que "el año pasado, en la Noche de los Ex, me bajaron de un momento a otro, me dijeron 'no vengas hoy'".

Luego, reiteró que "hubo muchas cosas que a mí me pasaron y me dolieron", que el tenía su vida "antes de Gran Hermano" y que "el reality me dio más fama solamente". "Lo que más me molesta es la indiferencia, y yo me comuniqué con ellos. Estoy como negado y cancelado de todo, siento que sí".

En ese sentido, recordó: "Hay gente que tuvo hasta problemas legales por trata en Rusia (Martín Ku y Nicolás Grosman) y los llevan a los programas, y a mí no me llevan. Lo único que saben decir es 'literal' y 'ah re'. ¿Vos me ves en algún programa a mí? Yo no sé si hubo una mano negra".

Finalmente, sostuvo: "Me duele porque yo le di mucho a Gran Hermano. Si vos formás parte de un equipo y ayudas a sacar campeón a ese equipo, te das cuenta que fuiste uno de los mejores jugadores de ese equipo y al otro día nadie te tiene en cuenta, no está bueno. Es feo y ni siquiera un llamado me hicieron".