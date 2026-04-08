La denuncia de un icónico participante de Gran Hermano contra el programa: "Me bajaron"

Gran Hermano supo gestar icónicos personajes de la televisión argentina, que trascendieron el formato por su carisma; historia de vida o forma de jugar. A la hora de mencionar algunos de la etapa moderna, muchos pensarán en Furia, aunque varios otros recordarán rápidamente a Walter Santiago, más conocido como Alfa.
Sin embargo, a diferencia de otros exitosos jugadores, el hombre comenzó a perder terreno y pantalla: de ser un asiduo invitado a la tribuna o incluso pertenecer a ciclos de streaming, pasó a perderse su notoriedad gradualmente. Juan Etchegoyen entrevistó a Alfa en Mitre Live para que cuente un poco los motivos detrás de esto. Y la respuesta fue más contundente de lo que se imaginaba.
La fuerte denuncia de Alfa contra Gran Hermano
En primera medida, Alfa expuso: "Algunos tenemos voz y voto en Gran Hermano. Aviso que yo me creo nadie, pero hice el pico de rating en el programa, con 31 puntos en el mano a mano con Santiago del Moro. Pero yo no aparezco en ningún lado hoy y no tengo la menor idea".
"Siempre apoyé a la producción y al programa, no conté un montón de cosas que a mí me pasaron que fueron muy fuertes. Hay gente de Gran Hermano que la llevaron a viajes y a mí nunca me dieron nada", apuntó, sumando que "el año pasado, en la Noche de los Ex, me bajaron de un momento a otro, me dijeron 'no vengas hoy'".
Luego, reiteró que "hubo muchas cosas que a mí me pasaron y me dolieron", que el tenía su vida "antes de Gran Hermano" y que "el reality me dio más fama solamente". "Lo que más me molesta es la indiferencia, y yo me comuniqué con ellos. Estoy como negado y cancelado de todo, siento que sí".
En ese sentido, recordó: "Hay gente que tuvo hasta problemas legales por trata en Rusia (Martín Ku y Nicolás Grosman) y los llevan a los programas, y a mí no me llevan. Lo único que saben decir es 'literal' y 'ah re'. ¿Vos me ves en algún programa a mí? Yo no sé si hubo una mano negra".
Finalmente, sostuvo: "Me duele porque yo le di mucho a Gran Hermano. Si vos formás parte de un equipo y ayudas a sacar campeón a ese equipo, te das cuenta que fuiste uno de los mejores jugadores de ese equipo y al otro día nadie te tiene en cuenta, no está bueno. Es feo y ni siquiera un llamado me hicieron".