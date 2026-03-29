Ideales también en otoño: los cuatro mejores destinos de Brasil para un viaje inolvidable

Brasil, con su enorme extensión en Sudamérica, ofrece una diversidad de destinos turísticos que año tras año atraen a viajeros de todo el mundo. Su clima cálido y ambiente familiar convierten al país en el sitio ideal para relajarse y recargar energías tras un año de trabajo o estudio intenso.

Entre las opciones más elegidas para unas vacaciones inolvidables aparecen cuatro lugares que combinan paisajes naturales, cultura y actividades para todos los gustos. Estos destinos permiten desconectarse y disfrutar de experiencias únicas en un entorno privilegiado.

Jericoacoara es un encantador pueblo costero ubicado en el estado de Ceará, al noreste de Brasil. Sus playas de arena blanca y dunas doradas, junto a un mar turquesa, crean un ambiente perfecto para descansar. Entre sus atractivos más destacados se encuentran las Dunas do Pôr do Sol, desde donde se pueden contemplar atardeceres espectaculares; la Lagoa do Paraíso y la Lagoa Azul, lagunas de aguas cristalinas ideales para relajarse; y la famosa formación rocosa Pedra Furada, muy visitada por los turistas.

En el centro del país, en Goiás, se encuentra la Chapada dos Veadeiros, un parque nacional reconocido por su impresionante biodiversidad y paisajes naturales. Este destino es perfecto para quienes disfrutan del ecoturismo y las caminatas. Allí se encuentran más de 300 cascadas, con la Cachoeira Santa Bárbara como joya destacada por sus aguas celestes. Además, es posible observar fauna autóctona, como tucanes, en un entorno protegido por la UNESCO.

La Cachoeira Santa Bárbara es famosa por sus aguas celestes.

Otros lugares imperdibles de Brasil para unas vacaciones diferentes

Por otro lado, Capitólio, en Minas Gerais, ofrece un paisaje diferente con sus imponentes cañones, cascadas y el lago de Furnas, conocido como el “Mar de Minas”. Desde el Mirante dos Canyons se obtienen vistas espectaculares de los Cañones de Capitólio. Entre las cascadas más populares están la Lagoa Azul, muy concurrida por su belleza, y la Cachoeira do Filó, ideal para nadar en aguas claras y refrescantes.

Finalmente, en Santa Catarina, a menos de 100 km de Florianópolis, se encuentra Praia do Rosa, una playa poco conocida pero completa, rodeada de mar, lagunas y montañas. Además de su belleza natural, ofrece variadas actividades para los visitantes. Entre julio y noviembre, se pueden realizar paseos en barco para avistar ballenas francas australes.

También hay senderos escénicos como Praia Vermelha y Ouvidor, que cruzan playas vírgenes y bosques, mientras que la Laguna do Meio es perfecta para quienes buscan aguas tranquilas durante sus vacaciones.