La comisión Bicameral que controla los servicios de inteligencia tendrá su primera reunión la semana que viene. La conformación del grupo parlamentario que tendrá a cargo el control de laSecretaría de Inteligenicia del Estado (SIDE) trae consigo un choque entre las facciones del gobierno de Javier Milei que encarnan Karina y Santiago Caputo con el PRO y el peronismo.

La comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia tendrá su reunión constitutiva el martes a las 16.30. En ese marco, se elegirán sus autoridades y se acordará una modalidad de trabajo. El grupo parlamentario no se había conformado luego del recambio legislativo de fin de 2015 y ahora ya tiene la nómina de miembros que la integrarán.

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La Cámara de Diputados propuso a Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja, César Treffinger (LLA), Ramiro Gutiérrez, Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) y Cristian Ritondo (PRO). Por el Senado, se enlistaron Agustín Coto, Ezequiel Atauche (LLA), Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical), Martín Goerling (PRO), Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Carolina Moisés (Convicción Federal). Resta un cupo para un senador del peronismo.

En esta oportunidad, le corresponde a la Cámara de Diputados poner al presidente del grupo parlamentario, ya que el anterior Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) había sido electo por el Senado. Aunque desde su entorno lo nieguen, voces oficialistas y opositoras señalaron que el número puesto para conducir la Bicameral es Pareja.

La designación del armador bonaerense de LLA implicaría que dos extremos del denominado "triangulo de hierro" entren en tensión: el control de los servicios de inteligencia, área que comanda Santiago Caputo, bajo la mirada de uno de los hombres de confianza de Karina Milei.

Sebastián Pareja, diputado de La Libertad Avanza

Esta posibilidad se mencionaba meses atrás, aunque traía consigo un conflicto. Desde el PRO aducían que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "le había prometido" al jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, ocupar la presidencia de la bicameral.

Desde el recambio legislativo, el peronismo en el Senado acusa a LLA de darle menos lugares en las comisiones en relación a su cantidad de integrantes. La Bicameral de control de los servicios de inteligencia no es la excepción. "Nos están retaceando, diría que en todas", comentó una voz del justicialismo en la Cámara alta.

La oposición reclamaba la conformación de la Bicameral, luego de que Milei enviara a principios de año un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para empoderar a la SIDE. El año pasado, además, el Gobierno intentó avanzar con un Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que habilitaba el espionaje contra quien “erosione la confianza” en el plan económico del Poder Ejecutivo y manipule a la opinión pública “de manera contraria al interés nacional”. Sin embargo, el oficialismo había decidido quitarle al programa alguno de los puntos de discordia.