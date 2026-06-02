Rusia dice que su ataque nocturno contra Ucrania fue una respuesta a los "actos terroristas" de Kiev

Imagen de archivo de un ataque ocurrido el 24 de mayo a un centro comercial en Kiev.

​El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que su ataque masivo contra Ucrania, que dejó al menos 13 personas muertas y más de un centenar heridas, fue ‌una respuesta a lo que calificó de "actos terroristas" contra objetivos dentro de Rusia, y señaló que había atacado diversos objetivos militares ucranianos.

"Durante la noche, en respuesta a los actos terroristas ⁠del régimen de Kiev, las fuerzas armadas ​de la Federación Rusa llevaron a ‌cabo un ataque masivo ‌utilizando armas de alta precisión de largo alcance ⁠aéreas, terrestres y marítimas", dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Afirmó que Rusia había utilizado misiles hipersónicos y drones para atacar siete ​regiones ucranianas, ‌entre ellas Kiev, Zaporiyia y Járkov, alcanzando con éxito objetivos de interés para las fuerzas armadas ucranianas, como instalaciones de combustible y transporte y aeródromos militares.

El Kremlin advirtió la ⁠semana pasada de que Rusia comenzaría a llevar a cabo "ataques sistemáticos" contra objetivos en Kiev en represalia por lo que calificó de devastador ataque con drones ucranianos contra una residencia de estudiantes en Lugansk, en el este de Ucrania y bajo control ruso, en ‌el que murieron 21 personas.

Qué se sabe de los nuevos bombardeos en Ucrania

Al menos 13 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas durante una nueva oleada de ataques lanzados por Rusia contra varias ciudades de Ucrania, en una de las ofensivas más intensas de los últimos meses. Según informaron las autoridades ucranianas, los bombardeos alcanzaron durante la noche del lunes y la madrugada del martes a Kiev, Dnipró, Járkov y otras localidades del país. El balance provisional indica que cuatro personas murieron en la capital ucraniana y otras nueve en la ciudad de Dnipró.

Entre las víctimas fatales en Dnipró se encuentra un niño y también un integrante de los equipos de emergencia, identificado como Anton Yarmolenko. Además, las autoridades señalaron que seis personas permanecen desaparecidas tras el ataque contra un edificio residencial de cuatro plantas que sufrió graves daños.

Los servicios de emergencia precisaron que más de 60 personas resultaron heridas en Kiev, donde se registraron daños en edificios de viviendas e incendios en distintos puntos de la ciudad. En Dnipró hubo al menos 35 heridos, mientras que también se reportaron víctimas y daños materiales en Járkov y otras regiones del país.

La Fuerza Aérea de Ucrania denunció que Rusia lanzó 73 misiles y 656 drones en una ofensiva que describió como un "ataque masivo y combinado" por tierra, mar y aire. Según el organismo, las defensas antiaéreas lograron interceptar gran parte de los proyectiles, aunque decenas de misiles y drones impactaron en distintos objetivos.

Tras la ofensiva, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y sostuvo que el ataque demuestra la necesidad de reforzar las capacidades defensivas del país. "Si Ucrania no es protegida de los ataques con misiles balísticos y de otro tipo, estos ataques continuarán", afirmó el mandatario, quien volvió a reclamar más sistemas de defensa aérea Patriot y mayor apoyo militar por parte de los aliados occidentales. Zelenski también advirtió que Europa necesita desarrollar una defensa antibalística propia y aseguró que la asistencia estadounidense en materia de misiles sigue siendo "absolutamente necesaria".

Con información de EuropaPress.