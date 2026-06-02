Segundo entrenador de Sudáfrica, Mkhalele, recibe el visto bueno para viajar a México

Imagen de archivo de un entrenamiento de la selección de Sudáfrica en el estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica.

​El segundo entrenador de Sudáfrica, Helman Mkhalele, recibió su visa para Estados Unidos y ‌partirá el martes ‌hacia la sede del equipo en Pachuca (México) para el Mundial, después de que los jugadores y el cuerpo técnico se marcharan el lunes al torneo sin él.

La salida de Sudáfrica hacia la fase final del Mundial, la primera ​desde que ⁠fue sede en 2010, se ha visto sumida ‌en el caos tras conocerse que ⁠un error administrativo impidió ⁠que la mayoría de los jugadores y el cuerpo técnico dispusieran de las visas necesarias el ⁠domingo, día en que tenían previsto viajar ​en un vuelo chárter.

Se enfrentarán ‌a la coanfitriona México en ‌el partido inaugural del Mundial en Ciudad ⁠de México el 11 de junio y se han perdido al menos un día de preparación y aclimatación a la altitud de ​Pachuca.

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La solicitud ‌inicial de visado de Mkhalele fue denegada por el Consulado General de Estados Unidos en Johannesburgo por motivos no especificados, al igual que la del jefe ⁠de seguridad del equipo, Mdu Mbatha, pero ambas fueron tramitadas finalmente con éxito.

"Puedo confirmar que Helman y Mbatha han obtenido sus visas y que partirán para reunirse con el equipo. Mañana (miércoles), estarán todos juntos", declaró el martes el presidente de la ‌Asociación Sudafricana de Fútbol, Danny Jordaan, a la South African Broadcasting Corporation.

"Quiero expresar mi gratitud y mi agradecimiento a todo el personal de la Embajada de Estados Unidos", agregó.

Sudáfrica disputará su último ‌partido amistoso de preparación contra Jamaica el viernes.

En el Mundial, se encuentra en el Grupo A y, ‌después de ⁠México, se enfrentará a la República Checa en Atlanta el 18 de ​junio, y a Corea del Sur en Monterrey, de vuelta en México, seis días después.

Con información de Reuters