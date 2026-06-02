Segundo entrenador de Sudáfrica, Mkhalele, recibe el visto bueno para viajar a México

El segundo entrenador de Sudáfrica, Helman Mkhalele, recibió su visa para Estados Unidos y partirá el martes hacia la sede del equipo en Pachuca (México) para el Mundial, después de que los jugadores y el cuerpo técnico se marcharan el lunes al torneo sin él.
La salida de Sudáfrica hacia la fase final del Mundial, la primera desde que fue sede en 2010, se ha visto sumida en el caos tras conocerse que un error administrativo impidió que la mayoría de los jugadores y el cuerpo técnico dispusieran de las visas necesarias el domingo, día en que tenían previsto viajar en un vuelo chárter.
Se enfrentarán a la coanfitriona México en el partido inaugural del Mundial en Ciudad de México el 11 de junio y se han perdido al menos un día de preparación y aclimatación a la altitud de Pachuca.
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La solicitud inicial de visado de Mkhalele fue denegada por el Consulado General de Estados Unidos en Johannesburgo por motivos no especificados, al igual que la del jefe de seguridad del equipo, Mdu Mbatha, pero ambas fueron tramitadas finalmente con éxito.
"Puedo confirmar que Helman y Mbatha han obtenido sus visas y que partirán para reunirse con el equipo. Mañana (miércoles), estarán todos juntos", declaró el martes el presidente de la Asociación Sudafricana de Fútbol, Danny Jordaan, a la South African Broadcasting Corporation.
"Quiero expresar mi gratitud y mi agradecimiento a todo el personal de la Embajada de Estados Unidos", agregó.
Sudáfrica disputará su último partido amistoso de preparación contra Jamaica el viernes.
En el Mundial, se encuentra en el Grupo A y, después de México, se enfrentará a la República Checa en Atlanta el 18 de junio, y a Corea del Sur en Monterrey, de vuelta en México, seis días después.
Con información de Reuters