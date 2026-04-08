La emoción de Luis Ventura al aire al recordar a su padre.

Luis Ventura se emocionó hasta las lágrimas en A la Tarde este martes 7 de abril, tras contar una anécdota más que íntima que lo vincula tanto al hijo que tuvo con Fabiana Liuzzi, Antonio Luis, como con su fallecido padre. Fue luego de un informe realizado sobre una entrevista que brindó Gustavo Yankelevich, en la cual mencionó cómo recuerda a Romina Yan y las diferentes señales paranormales que adujo haber recibido tras su muerte.

En ese momento, el reconocido periodista tomó la palabra para contar su vivencia personal: "A Antonito le pidieron en la escuela que fuera con un guardapolvos porque iban a hacer un trabajo de témperas con las manos. Un día, Fabiana me trae la carpeta con los dibujos que hizo en el colegio, que eran manchas". Allí se detuvo y advirtió que se iba a emocionar, mientras la voz se le entrecortaba.

Luis Ventura junto con Antonio Luis, el menor de sus hijos.

La emoción de Luis Ventura en vivo

Tras ello, retomó: "En medio del dibujo salió un brazo con la seña que hacia mi viejo, una mano con un pulgar para arriba". Esto generó conmoción entre sus compañeros, aunque más lo hizo su siguiente aseveración: "Y cuando busco en la mancha puedo divisar la cara del viejo. Está ahí el cuadro, la gente que viene a mi casa y lo pide ver".

Seguido a eso, con sus colegas aún movilizados por lo que Ventura estaba transmitiendo, narró: "Era amigo de un profesor de física que me dijo ‘la muerte no existe, lo que vos tenes adentro del cuerpo, cuando cerrás los ojos, se va a otro lugar del universo y sigue latiendo’".