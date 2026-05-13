Hombre que ayudó a suministrar ketamina a Matthew Perry es condenado a dos años de prisión

FOTO DE ARCHIVO: Memorial improvisado para el actor Matthew Perry en Nueva York

Un hombre que ayudó a suministrar ketamina al actor ‌de "Friends" Matthew Perry ‌antes de que este falleciera por sobredosis en 2023 fue condenado el miércoles a dos años de prisión.

Erik Fleming se había declarado culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina ​y de distribución ⁠de ketamina con resultado de muerte. ‌La fiscalía dijo que Fleming, ⁠un antiguo consejero titulado ⁠en adicciones, compró viales de ketamina a un traficante y se los vendió al ⁠asistente personal de Perry que vivía con ​él, Kenneth Iwamasa, quien inyectó a ‌Perry una dosis letal.

La ‌jueza Sherilyn Garnett también condenó a ⁠Fleming a tres años de libertad condicional supervisada tras cumplir su pena de prisión, informó un portavoz del Departamento ​de ‌Justicia.

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Los forenses concluyeron que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina, que, combinados con otros factores, provocaron que el actor perdiera ⁠el conocimiento y se ahogara en su jacuzzi en octubre de 2023. Tenía 54 años.

Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluyendo períodos que coincidieron con el apogeo de su fama interpretando al ‌sarcástico pero encantador Chandler Bing en la exitosa comedia televisiva de la NBC de los años 90 "Friends".

La ketamina, un anestésico de acción corta con propiedades alucinógenas, se receta ‌para tratar la depresión y la ansiedad, pero también ha ganado popularidad como droga recreativa ‌ilegal entre ⁠los consumidores ocasionales.

Fleming fue la cuarta de las cinco personas ​condenadas en relación con la muerte de Perry.

Con información de Reuters