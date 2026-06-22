Más ajuste al bolsillo: la canasta de servicios se disparó un 10% en junio

El gasto promedio en servicios públicos de un hogar tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró en junio una suba del 10%, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el Conicet, especialmente por la suba del gas y el peso del transporte.

El relevamiento indicó que durante junio una familia promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 mensuales a cubrir consumos de energía, transporte y agua potable, una cifra 10,1% más alta que la de mayo y 54% superior a la registrada en el mismo mes de 2025.

Así, en el sexto mes del año, la canasta completa de servicios públicos quedó 20 puntos porcentuales por encima de la variación de la inflación para el mismo período, estimada en 34% interanual.

Al explicar la suba mensual, el IIEP señaló que “responde a la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno”, y remarcó que “el componente más relevante es el gas”.

Cuánto subieron el gas, la luz, el agua y el transporte en junio

En el análisis por servicio, el informe precisó que, en el caso del gas, “en junio el cargo fijo sube 4,4% y el variable 2,2%”. Además, añadió que “a esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que comienza a transitar el pico de consumo del invierno en junio". Como resultado de esos dos elementos, la factura registró un incremento del 23,4%”.

Respecto de la electricidad, el estudio explicó que “al igual que en el gas, se incrementan las cantidades consumidas conforme se comienza a transitar el pico de invierno”. A su vez, indicó que “esto se combina con aumentos tarifarios del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio”, por lo que “el resultado es un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo”.

En el caso del transporte en colectivo, el relevamiento señaló que las líneas de la Ciudad aplicaron una suba del 4,6%, compuesta por el IPC de abril, de 2,6%, más un 2% correspondiente a la regla indexatoria. En tanto, las líneas interjurisdiccionales, que ya habían aumentado 7,7% en abril, volvieron a subir 7,1% en junio. Con estos ajustes, el gasto total de los hogares en transporte creció 5,7% frente al mes previo.

Sobre el servicio de agua, el informe sostuvo que “confluyen tres factores: ajuste, un día menos de consumo (junio tiene 30 días), un cambio en el componente variable del 3,5% y el nuevo tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo (era 4% hasta abril)”. En función de esa combinación, detalló que “con esto, el gasto en este servicio aumentó 0,2% respecto de mayo”.

Los servicios que más aumentaron en el último año y desde la asunción de Milei

Al observar la evolución interanual de cada servicio, el estudio afirmó que “el incremento interanual más importante se observa en la factura de transporte con un aumento del 75% respecto a junio de 2025, por encima del IPC estimado”. En paralelo, los gastos de agua, electricidad y gas natural mostraron alzas interanuales de 48%, 43% y 37%, respectivamente.

En cuanto a la trayectoria de las tarifas desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el IIEP indicó que “desde diciembre de 2023 hasta el mes de junio de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 919% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 236%”.

Transporte, el servicio de mayor peso en el salario

El documento también analizó la incidencia de las tarifas sobre los salarios y puntualizó que “la canasta de servicios públicos del AMBA de junio representa el 15% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.919.353)”. En la misma línea, detalló que “con un salario alcanza para comprar 6,8 canastas de servicios públicos (vs 8 en junio de 2025)”.

Dentro de la composición de la canasta, el informe sostuvo que el transporte representa el 41% del salario asignado al pago de servicios públicos, por lo que “se presenta como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar”.