Elecciones 2027: Tucumán buscará mantener el esquema electoral de los últimos comicios

El gobernador de Tucumán y vicepresidente del Partido Justicialista provincial, Osvaldo Jaldo, señaló que el oficialismo tiene la intención de mantener el esquema electoral utilizado en los comicios de 2019 y 2023. Las declaraciones surgieron al ser consultado sobre la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones provinciales.

Según explicó, el tema está siendo analizado dentro de las estructuras partidarias del PJ tucumano, tanto en el Consejo Provincial como en el Congreso partidario. En ese marco, indicó que la postura predominante es sostener las fechas que ya fueron utilizadas en las dos últimas elecciones provinciales, con el objetivo de dar continuidad al cronograma electoral que se viene aplicando en la provincia.

Las declaraciones de Jaldo se producen en medio de versiones sobre un posible adelantamiento de las elecciones provinciales. En los últimos días trascendió que el partido aliado al oficialismo Juntos Podemos presentó una acción judicial para cuestionar artículos de la Constitución provincial que regulan los plazos electorales. Según informó el medio Tendencia de Noticias, la iniciativa busca habilitar la posibilidad de realizar los comicios provinciales en mayo o junio de 2027, antes de las elecciones primarias nacionales previstas para agosto de ese año.

El mandatario provincial aclaró que, por el momento, no existe una convocatoria formal ni un calendario electoral definido para los próximos comicios. No obstante, remarcó que la intención del oficialismo es respetar las fechas que ya fueron establecidas en procesos anteriores, aunque no descartó que puedan producirse modificaciones en el futuro.

El gobernador tucumano sostuvo que cualquier novedad vinculada al cronograma será comunicada oportunamente. Mientras tanto, aseguró que no hay ninguna fecha oficial prevista ni un proceso electoral en marcha, por lo que las definiciones sobre el calendario de elecciones en Tucumán continuarán siendo evaluadas por las autoridades partidarias y provinciales.

Infraestructura y energía en la agenda del Norte Grande

Mientras en Tucumán continúa el debate sobre el futuro cronograma electoral, Jaldo también participó días atrás de una reunión de gobernadores del Norte Grande en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se analizaron proyectos vinculados a infraestructura, energía, transporte y abastecimiento de gas para las provincias del NOA y el NEA.

Durante el encuentro, los mandatarios coincidieron en la necesidad de avanzar con obras estratégicas para fortalecer las economías regionales. Entre los principales planteos figuró la finalización de las obras de reversión del Gasoducto Norte y otras inversiones destinadas a garantizar el abastecimiento de gas proveniente de Vaca Muerta, una demanda que consideran clave para mejorar la competitividad productiva y reducir costos energéticos.

La agenda también incluyó reclamos vinculados a las tarifas eléctricas y al estado de las rutas nacionales que atraviesan la región. Los gobernadores solicitaron mecanismos de compensación para las provincias del norte, debido al mayor consumo energético provocado por las altas temperaturas, y plantearon la necesidad de avanzar en obras de mantenimiento y recuperación de corredores viales estratégicos para mejorar la conectividad y facilitar el transporte de la producción regional.