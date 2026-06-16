Llega La Chocolaterie 2026 a Buenos Aires: cuándo es y qué se puede probar en la feria de chocolate más grande del país

Gran diversidad de productos con chocolate se presentan en La Feria del Chocolate. (Crédito de foto: La Chocolaterie)

El prestigioso predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será el gran escenario que albergará este megaevento durante dos jornadas consecutivas: el sábado 27 y domingo 28 de junio, en el horario de 10:30 a 19:00 h. La Chocolaterie congregará a más de 120 expositores, incluyendo reconocidos chocolateros, emprendedores y grandes marcas líderes de distintos puntos del país y de la región entera.

El público que asista podrá recorrer stands con bombones artesanales, alfajores, opciones veganas, chocolates sin azúcar y libres de gluten, además de disfrutar de masterclasses, talleres didácticos, degustaciones guiadas y un exclusivo espacio profesional diseñado para el networking sectorial.

La edición 2026 de La Chocolaterie

La gran atracción de esta edición estará marcada por la total originalidad y la temática del Mundial 2026 de fútbol, ya que el sábado coincidirá con el partido de Argentina frente a Jordania. Entre las propuestas más llamativas, los queridos visitantes encontrarán desde una pelota de chocolate tamaño real y una réplica de la copa del mundo realizada en vivo.

Además, se podrá disfrutar de exóticas combinaciones gastronómicas como chocolates con hongos o pescado, morcilla con chocolate y alfajores de Aperol o Malbec. Las entradas generales tienen un valor de ARS 15,000 y pueden adquirirse cómodamente de forma online o en las boleterías oficiales del predio.

La Chocolaterie: el último fin de semana de junio. (Crédito de foto: La Chocolaterie)

El país invitado a La Feria del Chocolate

Esta sexta edición contará con el hermano país de Brasil como invitado de honor especial. A través de su Embajada, diversas empresas presentarán productores de cacao genuino y marcas de chocolates de concepto "bean to bar" elaborados con ingredientes puramente amazónicos como cupuaçu y açaí, ampliando la mirada regional de la feria.

Este intercambio cultural invita a reflexionar sobre la rica trayectoria histórica del cacao; que históricamente se asocia a Mesoamérica, donde fue utilizado el cacao como moneda y se cultivaron los árboles para procesar su semilla. Además que hay investigaciones arqueológicas que demuestran que el fruto es originario de la región de la Alta Amazonía. Desde esa densa selva sudamericana, el cacao inició un viaje milenario que hoy conquista Buenos Aires.