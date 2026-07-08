Así son las casas de Diego "Cholo" Simeone y su esposa Carla Pereyra en Madrid: las fotos

La residencia principal de Simeone y Carla Pereyra se encuentra en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

La vida de Diego "Cholo" Simeone y su esposa Carla Pereyra transcurre entre dos exclusivas propiedades en Madrid, España. Mientras la rutina familiar se desarrolla en la capital, los períodos de descanso tienen otro escenario. Las casas de Simeone reflejan un estilo de vida que combina diseño, comodidad y un fuerte vínculo con las costumbres argentinas.

Las casas de Simeone: dos propiedades para distintos momentos del año

La familia de Diego "Cholo" Simeone y Carla Pereyra divide su tiempo entre dos residencias. La principal se encuentra en Madrid, donde el entrenador del Atlético de Madrid desarrolla su actividad profesional, mientras que durante las vacaciones suelen instalarse en una finca ubicada en Ibiza, uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo.

Aunque la vivienda de la isla permanece lejos de la exposición pública y existen pocos detalles sobre ella, la residencia madrileña sí fue mostrada en distintas oportunidades por la pareja a través de redes sociales y entrevistas, lo que permitió conocer cómo fue concebida y cuáles son sus principales características.

Cómo es la mansión de Cholo Simeone en Madrid

La mansión fue completamente remodelada para priorizar los ambientes amplios, la luz natural y la eficiencia energética.

La residencia principal de Cholo Simeone está ubicada en La Finca, una de las urbanizaciones privadas más prestigiosas de España, situada en Pozuelo de Alarcón, municipio reconocido por tener la mayor renta per cápita del país. Allí también vivieron o residen figuras del deporte internacional como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Sergio Ramos y Ángel Di María.

La propiedad cuenta con aproximadamente 1.900 metros cuadrados construidos y fue adquirida en 2016. Sin embargo, antes de instalarse, la familia afrontó una profunda remodelación que se extendió durante alrededor de un año.

En ese proceso, Carla Pereyra asumió un papel central gracias a su experiencia como empresaria del sector inmobiliario y su conocimiento en reformas integrales de viviendas.

En una entrevista con ¡Hola! Living, explicó: "Estuvimos un año reformándola por completo. Yo me impliqué mucho en todo. Era importante para mí que fuese una casa muy limpia, con espacios muy amplios, con mucha luz natural, y que fuese funcional".

Diseño sostenible y espacios pensados para la vida familiar

Uno de los principales objetivos de la reforma fue convertir la vivienda en un hogar moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Durante la misma entrevista, Carla Pereyra destacó el enfoque sustentable del proyecto y afirmó: "Fue importante para mí que fuese lo más sostenible posible. Hay luz natural en todas las estancias, e instalé placas solares y aerotermia para el frío/calor", según contó a ¡Hola! Living.

La distribución de la casa prioriza los ambientes abiertos, la iluminación natural y la funcionalidad, características que acompañan el estilo de vida de la familia y permiten disfrutar de amplios espacios tanto en el interior como en el exterior.

Espacios amplios y mucha luz natural: así fue la remodelación integral que lideró Carla Pereyra.

La parrilla y la huerta, dos sellos argentinos en las casas de Simeone

Más allá del diseño contemporáneo, las casas de Simeone también conservan tradiciones muy vinculadas con sus raíces argentinas. En el jardín de la residencia de Madrid sobresale una parrilla especialmente construida para compartir reuniones familiares y asados.

Carla Pereyra explicó el motivo con una frase que resume esa costumbre: "Yo me he ido españolizando mucho, pero mi marido no podría ser más argentino ¡y una parrilla era indispensable!", declaró a ¡Hola! Living. Además, el predio cuenta con dos huertas que permanecen activas durante todo el año. Allí cultivan distintos alimentos orgánicos que forman parte de la alimentación cotidiana de la familia, reforzando el concepto de una vivienda diseñada no solo para ofrecer confort y privacidad, sino también para promover un estilo de vida saludable y sustentable.