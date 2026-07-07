Formosa denunció una deuda de más de $425.000 millones que Nación mantiene con la provincia: los detalles

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, cuestionó la política del Gobierno nacional hacia las provincias del Norte Grande y denunció que la administración de Javier Milei mantiene una deuda millonaria con la provincia, además de haber paralizado obras públicas consideradas estratégicas para el desarrollo regional.

Las declaraciones del funcionario se enmarcan en el reclamo conjunto que vienen sosteniendo los gobernadores del Norte Grande, quienes exigen la reactivación de obras de infraestructura, el envío de fondos coparticipables y la implementación de tarifas energéticas diferenciales para la región.

"Hay provincias que estamos castigadas por el Gobierno central, no recibimos los fondos que nos corresponden y se nos paralizó toda la obra pública necesaria. No solamente en Formosa; en el Norte Grande Argentino ocurre en casi todas las provincias la misma situación", afirmó Ibáñez en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El ministro señaló que la interrupción de proyectos de infraestructura afecta obras viales, energéticas y de servicios básicos, generando un freno al desarrollo productivo y económico de la región. Asimismo, cuestionó el manejo de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo que, según explicó, debería destinarse al mantenimiento de la red vial.

"Cada vez que cargas un litro de nafta en el auto o en la moto estás pagando un impuesto que debería ser reenviado a las provincias para arreglar las rutas", sostuvo. Sin embargo, denunció que esos fondos son retenidos por el Ministerio de Economía de la Nación y no llegan a su destino. "Lo cobran, pero no lo envían a las provincias", afirmó.

Ibáñez también volvió a reclamar el pago de la deuda previsional que la Nación mantiene con Formosa por la Caja de Previsión Social provincial. Explicó que, si bien la provincia realiza los aportes correspondientes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no recibe las compensaciones previstas por la legislación vigente.

"Aportamos a la ANSES como provincia, como todas las demás, pero hay 13 provincias que no recibimos la compensación que nos corresponde. Son leyes vigentes que lamentablemente el Gobierno nacional no está cumpliendo", expresó.

El funcionario recordó que ese reclamo ya fue judicializado, aunque advirtió que los tiempos de la Justicia no responden a la urgencia financiera que atraviesan las provincias en un contexto de recesión económica.

Finalmente, Ibáñez retomó cifras difundidas por el gobernador Gildo Insfrán durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial y señaló que, al 1 de marzo de este año, la deuda que la Nación mantiene con Formosa superaba los 425 mil millones de pesos.

Según precisó, entre el 60% y el 70% de ese monto corresponde a obligaciones vinculadas con la Caja de Previsión Social, mientras que el resto está integrado por distintos conceptos relacionados con transferencias y fondos que, según la Provincia, deberían haber sido girados por el Estado nacional.