Trump afirma que EEUU concederá a Ucrania la licencia para los misiles Patriot

El presidente estadounidense Donald Trump asiste a la cumbre de la OTAN en Ankara.

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos concederá a Ucrania una licencia para los misiles Patriot, ‌al tiempo que señaló que ‌tanto Rusia como Ucrania desean que se resuelva la guerra.

"Os vamos a conceder una licencia para fabricar misiles Patriot. Eso está muy bien. De esta forma, no podréis quejaros de que no os estamos dando suficientes", declaró Trump en una reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.

"Es ​un arma defensiva, ⁠que me gusta más que un arma ofensiva", añadió Trump.

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Zelenski ha ‌solicitado en repetidas ocasiones los interceptores de fabricación estadounidense, ⁠la única arma del arsenal de ⁠Ucrania capaz de derribar proyectiles balísticos, cuya alta velocidad y trayectoria de vuelo pronunciada los hacen difíciles de detener.

Se esperaba que planteara el ⁠tema a Trump durante su reunión.

Trump afirmó que se podría ​ejercer presión sobre las empresas para que fabricaran ‌misiles Patriot. "Tenemos un gran poder sobre ‌las empresas, aquellas que fabrican los Patriot", señaló.

"Aún no se ⁠lo hemos comunicado a la empresa, pero todo saldrá bien. Estoy seguro de que estarán encantados", añadió.

Lockheed Martin es el principal contratista de los misiles interceptores que forman parte del sistema Patriot.

Rusia volvió ​a lanzar ‌misiles balísticos contra Kiev durante la noche, según informaron las autoridades este miércoles, en lo que supone el tercer ataque contra la capital ucraniana en menos de una semana, aprovechando la grave escasez de misiles interceptores de defensa aérea ⁠de fabricación estadounidense que sufre Ucrania.

Aunque las defensas aéreas de Ucrania interceptaron 139 de los 169 drones durante los ataques nocturnos contra el país, volvieron a ser incapaces de derribar ninguno de los cinco misiles balísticos utilizados por Rusia, según datos de la Fuerza Aérea.

Trump afirmó que a ambas partes en la guerra les gustaría que ésta terminara, pero que ‌tanto el ruso Vladímir Putin como el presidente ucraniano Zelenski han sido "difíciles".

"Hemos resuelto muchas guerras, y ésta es la que pensé que quizá sería la más fácil, pero Putin es un personaje difícil, y este tipo también lo es", dijo Trump, refiriéndose a Zelenski, que estaba sentado a ‌su lado.

Zelenski dijo que quería discutir "algunos detalles muy importantes" con Trump.

"Estoy seguro de que hará todo lo posible para detener esta guerra", le dijo a ‌Trump.

Moscú ha intensificado ⁠su ofensiva aérea contra Ucrania en los últimos meses, ya que sus avances terrestres se han estancado en ​gran medida y los ataques ucranianos contra su logística militar y su industria petrolera han provocado una escasez generalizada de combustible.

Con información de Reuters