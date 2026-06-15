Selección Argentina: quién es la mujer que acompaña a Marcos Senesi en el Mundial 2026

Rose viajó con Senesi a Estados Unidos.

Marcos Senesi fue uno de los integrantes de la prelista que más chances tenía de ir al Mundial 2026, pero se quedó a las puertas cuando se anunció la lista definitiva a fines de mayo. No obstante, la lesión de Leonardo Balerdi le abrió una nueva posibilidad al central, que se mantuvo entrenando en medio de sus vacaciones y finalmente recibió el llamado de Lionel Scaloni para suplir al defensor del Olympique de Marsella.

De hecho, el zaguero se sumó a la concentración esta semana en Kansas City al día siguiente de su convocatoria, cuya reacción fue filmada por su pareja, Kelci Rose, quien también viajó a los Estados Unidos para acompañar al jugador. Ahora bien, la pregunta que surge es quién es esta mujer que celebró la citación de Senesi en sus redes sociales cuando se dio a conocer la noticia.

Y es que Kelci sabe muy bien el esfuerzo que conlleva el deporte, ya que ella misma es futbolista profesional y juega en el Bournemouth, club en el que el entrerriano pasó sus últimas cuatro temporadas. “Oh my god, It´s happening” (“Oh, mi Dios, está pasando”), había escrito la inglesa en sus redes sociales, que se conoció con el argentino en el equipo de la Premier League, donde ella juega en la división femenina como lateral derecha.

La relación entre ambos comenzó a inicios del 2024 después de participar de una sesión de fotos del Bournemouth para presentar las nuevas camisetas, lo que fue el puntapié para establecer el contacto en redes y, eventualmente, comenzar a salir. De hecho, no tardaron en convertirse en una pareja célebre en el fútbol inglés, ya que empezaron a vivir juntos y la jugadora de 22 años incluso viajó a Argentina para conocer la tierra natal de Senesi.

En cuanto a su carrera deportiva, Rose se formó en las inferiores del Southampton FC Women y no tardó en vestir la camiseta de la división juvenil de la Selección de Inglaterra. A nivel clubes, conquistó la FA Women’s National League Division One South West y la National League Plate con el Bournemouth, club del que también se despidió hace unos días, aunque todavía no se conoce su nuevo destino.

Rose pasó dos temporadas en el Bournemouth.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026