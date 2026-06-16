Mundial 2026: en qué instancia la Selección Argentina puede cruzarse con España

Cuando Lionel Messi puede cruzar a Lamine Yamal.

La posibilidad de un enfrentamiento entre Argentina y España es uno de los escenarios que más expectativa genera de cara al Mundial 2026, al tratarse de dos equipos que en la previa llegan con el cartel de posibles candidatos. La albiceleste llega como defensora del título conseguido en Qatar 2022, mientras que los europeos desembarca en Norteamérica respaldada por una nueva generación de figuras y por su condición de campeona de la Eurocopa.

La expectativa creció todavía más después de que la Finalissima entre los campeones de América y Europa no pudiera concretarse antes de la Copa del Mundo. De esta manera, el Mundial se transformó en el escenario ideal para que Lionel Messi y la Selección Argentina puedan encontrarse con una España que llega como una de las máximas candidatas al título. Sin embargo, el formato ampliado del torneo y la distribución de los grupos condicionan el camino de ambos equipos y determinan en qué instancia podrían verse las caras.

Cuándo se podrían cruzar Argentina con España en el Mundial 2026

En este Mundial 2026, Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, mientras que España forma parte del Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. La particularidad es que los cruces de la primera ronda eliminatoria conectan directamente a ambos grupos por el sorteo, que no ha sido muy beneficioso con el equipo de Lionel Scaloni. Esto porque en 8 de los 12 grupos que conforman la copa, en caso de terminar primero se enfrenta a un tercero.

La albiceleste busca llegar lejos en esta copa.

Sin embargo, este privilegio no va a tener la campeona vigente, que de quedar primero deberá enfrentar si o si a la segunda del Grupo H. Esto significa que, si Argentina finaliza en el primer puesto de su zona y España termina segunda en la suya, podrían enfrentarse en los dieciseisavos de final el 3 de julio en Miami. Del mismo modo, si la selección española gana su grupo y Argentina concluye segunda, el cruce también se produciría en esa instancia, pero se irían a Atlanta.

Qué pasa si ambas selecciones ganan su grupo

Existe otra posibilidad que alimenta la expectativa: si ambos seleccionados avanzan como líderes de sus respectivos grupos, evitarían enfrentarse en las primeras rondas y quedarían ubicados en sectores opuestos del cuadro. En ese escenario, Argentina y España solamente podrían encontrarse en la final del Mundial, prevista para disputarse en Nueva Jersey. Para que esto ocurra, ambas selecciones deberían superar con éxito los dieciseisavos de final, octavos, cuartos y semifinales, recorriendo caminos separados hasta el último partido del campeonato.