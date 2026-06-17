La derrota en el último minuto provocó una lluvia de crítica hacia la figura del entrenador.

El desarrollo de la primera fecha dentro del Grupo E expone que Costa de Marfil fue superior a Ecuador y le ganó 1-0. Un resultado que obliga a conseguir los demás puntos que restan para soñar con la clasificación a la siguiente ronda. Un resultado que despertó una serie de cuestionamientos hacia la figura de Sebastián Becaccece que lo señalaron con falta de conocimiento para dirigir al plantel.

Si se repasan las estadísticas de los cuatro tiempos de 22 minutos, el conjunto de África fue claramente superior porque remató 15 veces al arco; cuatro fueron de manera directa, además de que supo aprovechar la última jugada de la tarde para que Diallo marque un tanto que les permitió comenzar con el pie derecho. Mientras que en el conjunto sudamericano el panorama comenzó a llenarse de dudas.

“En Ecuador tenemos buenos jugadores, pero no hay un buen timonel. Tanto Brasil como Uruguay tienen buenos directores técnicos. Si Ecuador hubiese dado el salto de calidad que nos vendieron hace un tiempo, la historia hubiese sido otra desde el primer partido”, expresó el jugador Michael Endara, que a sus 38 años se desempeña en Guayaquil Sport Club.

Ante la repregunta de su compañera, el volante ratificó que la presencia de Sebastián Beccacece no es la ideal para conducir al plantel ecuatoriano en este tipo de competiciones. “Lo dije desde las Eliminatorias Sudamericanas”, agregó. Si se repasa la tabla, el conjunto ecuatoriano culminó en el segundo puesto con 29 puntos, pero sus últimos cinco partidos hablan de cuatro empates de manera consecutiva.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar?

Lo primero que se desprende es que el conjunto ecuatoriano debe obtener una victoria frente a Curazao para rectificar su presente. Esto provocará que disminuyan las chances de depender de un resultado ajeno. Cuantos más goles anote en el segundo encuentro, mayor peso tendrán estos en la tabla de los mejores terceros y le permitirá soñar con la chance de tener minutos en los 16avos de final.

Por otro lado, se debe considerar que Ecuador se va a estar enfrentando con Alemania en la tarde del próximo jueves 25 de junio. Un equipo que viene de golear por 7-1 en su presentación y, en caso de ganarle a Costa de Marfil, tendrá asegurada su clasificación. Algo que podría ser provechoso para el conjunto sudamericano porque enfrentaría a un equipo que estará perseverando jugadores para el duelo mano a mano.

¿Son los últimos partidos de Beccacece?

Por otro lado, se comenzó a rumorear que la continuidad de Sebastián Beccacece al mando de Ecuador dependerá bastante de lo que dure la estadía en el Mundial. No porque se trata de una decisión de la federación, sino que el entrenador habría alcanzado un acuerdo de palabra para sumarse a Chile y ser el artífice de la reconstrucción que les permita regresar a un Mundial tras un largo tiempo sin participar en uno.

“Más que en el radar, me dan como hecho que la negociación estaba lista antes del Mundial. Él estuvo a punto de irse, pero decidió quedarse hasta el término del Mundial, pero no va a seguir en Ecuador, esa es una decisión tomada”, expresó el periodista chileno Mauricio Israel, que participa del programa Círculo Central.