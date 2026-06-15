DT Beccacece lamenta el cruel final de la racha invicta de Ecuador

El ​director técnico Sebastián Beccacece se mostró frustrado después de que la racha invicta de 19 partidos que registraba Ecuador ‌terminó el domingo con ‌una derrota por 1-0 en el último minuto ante Costa de Marfil, y dijo que su equipo hizo lo suficiente para ganar su primer partido en el Mundial.

Amad Diallo anotó en el minuto 90 para darle a los marfileños los tres puntos en el partido del Grupo E, después de que Ecuador ​dominó largos tramos ⁠del encuentro, estrelló el balón en el poste tres veces ‌y desperdició varias oportunidades claras.

"Duele porque fue una ⁠derrota injusta. Creo que hay argumentos ⁠muy sólidos que demuestran claramente que el equipo compitió muy bien, tuvo las ocasiones más claras y podría haber ganado el partido, ⁠pero debido a un detalle al final nos vamos ​con las manos vacías", dijo Beccacece a ‌los periodistas.

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Ecuador llegó al Mundial con ‌una racha invicta que registraba desde septiembre de 2024 ⁠y con uno de los registros defensivos más sólidos del fútbol internacional, pero fue castigado por su incapacidad para transformar en goles su dominio en la primera parte del partido.

"Cuando un ​equipo es ‌claramente superior y no aprovecha sus oportunidades, le da al oponente la sensación de que todavía tiene posibilidades. Nunca sentí que merecieran ganar el partido, pero el fútbol no se trata de lo que uno merece, ⁠sino de aprovechar las oportunidades", reconoció Beccacece.

El técnico argentino también se mostró descontento con una falta cometida en la segunda parte por el defensa marfileño Guela Doue.

"Todos vimos claramente la segunda tarjeta amarilla y la expulsión. Son cosas que no podemos controlar, duelen, pero tenemos que aceptarlas", señaló.

Beccacece insistió en que las esperanzas de Ecuador ‌de alcanzar las fases eliminatorias siguen estando firmemente en sus propias manos de cara a los partidos contra Curazao y Alemania.

"Cuando las cosas no empiezan como uno quiere, aparece la ansiedad. Pero ahora necesitamos más convicción que nunca, más fe que nunca, más confianza ‌que nunca", apuntó.

El entrenador elogió a los hinchas de Ecuador, que convirtieron Filadelfia en un mar amarillo durante toda la noche.

"Lo que más ‌me duele y ⁠me entristece es no poder devolverle algo a la gente. Cuando haces lo suficiente para ganar, con ​el ambiente que se ha creado aquí, y no lo consigues, duele", externó.

Con información de Reuters