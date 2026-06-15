Futbolistas ecuatorianos lamentan derrota en el final, pero confían en salir adelante en Grupo E

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Costa de Marfil - Ecuador

Los ​futbolistas de la selección de Ecuador lamentaron el domingo la derrota en ‌el final ante ‌Costa de Marfil, pero se mostraron confiados en poder seguir luchando por la clasificación pese a un debut que no salió de acuerdo a lo planeado.

Costa de Marfil logró una valiosa victoria 1-0 ​en el minuto ⁠90 con gol de Amad Diallo, ‌quien recibió una pelota en ⁠el área y definió ⁠con un potente remate, un resultado esperanzador para el equipo africano en el complicado Grupo ⁠E.

"Es difícil perder de esa manera, ​saber que hicimos lo que ‌trabajamos y lo que ‌el 'profe' pidió (...) Buscamos siempre atacar y ⁠el gol, pero no pudimos marcar", dijo a la transmisión oficial Gonzalo Plata.

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"En el primer tiempo tuvimos muchas opciones, ​pero son ‌cosas que pasan, después ellos llegan y aciertan. Ahora hay que recuperarnos", agregó. "Lo que viene va a ser complicado, y necesitamos sí o ⁠sí sumar de a tres".

El próximo partido de Ecuador será el 20 de junio con Curazao, que perdió 7-1 ante Alemania, mientras que Costa de Marfil se enfrentará al elenco europeo el mismo día.

"Tuvimos muchas situaciones, pero ‌es difícil arrancar perdiendo", sostuvo por su parte Enner Valencia.

Ecuador tuvo varios tiros en los palos en la primera parte, pero finalmente no pudo concretar.

"Nos hubiese gustado sacar ‌un buen resultado y no se dio, ahora hay que hacerlo bien en el segundo ‌partido (...) Las ⁠aspiraciones siguen igual, por un revés no vamos a cambiar eso", ​destacó Valencia.

"Es una situación difícil, pero de peores hemos salido", agregó el atacante confiado.

(Escrito por Javier Leira, Editado por Manuel Farías)