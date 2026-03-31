Carmen Barbieri sorprendió a todos con su comunicado: "Me hice el ADN"

Carmen Barbieri estuvo de invitada en La Noche de Mirtha y sorprendió al contar a una historia personal que generó fuerte repercusión mediática. Durante la charla, la conductora habló en profundidad sobre la mujer que tiempo atrás se presentó en el programa A La Tarde asegurando ser hija de Alfredo Barbieri, el reconocido capocómico y padre de la artista. El tema volvió tomar relevancia luego de que Barbieri relatara cómo vivió aquel momento desde lo emocional y familiar.

"Lo primero que hice fue hacer el ADN. La gente necesita saber su identidad, ¿cómo voy a privarle yo la ilusión de esa mujer?", comenzó la conductora y sumó: "Cuando la vi la abracé y me puse a llorar... me vi hasta parecida". La actriz recordó que la aparición de la mujer la movilizó profundamente, ya que despertó sentimientos encontrados y la ilusión de sumar un nuevo vínculo familiar. Según contó, su entorno más cercano intentó acompañarla con cautela ante la incertidumbre del resultado.

¿Por qué Carmen Barbieri busca una hermana?

Durante la entrevista, Barbieri explicó que nunca descartó la posibilidad de que su padre hubiese tenido otra hija y que, por ese motivo, decidió abrirse a la situación sin prejuicios. Lejos de tomar distancia, explicó que decidió involucrarse activamente para ayudar a esclarecer la situación, entendiendo la importancia que tiene conocer la propia identidad.

"Mi hijo me decía: 'No te ilusiones mamá porque te veo tan ilusionada... no te entusiasmes porque después si llega a ser o no llega a ser, no quiero que sufras'", recordó sobre lo que le decía su hijo Federico Bal y agregó: "Dio negativo, totalmente negativo".

Si bien el resultado del test no confirmó el vínculo, Barbieri reveló que la relación continuó incluso después de conocerse el resultado. "La llamé el otro día porque digo: 'No sé nada de vos, no me llamás'. Estuvimos hablando de un montón", cerró Carmen sorprendiendo con esta declaración.