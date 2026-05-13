Edith Hermida reveló detalles íntimos sobre su vida privada y el vínculo actual con Beto Casella.

Después de 18 años al aire de Bendita TV, hoy la conductora es Edith Hermida. Tras una larga trayectoria como panelista y locutora, actualmente disfruta plenamente de un trabajo que, según reveló en una entrevista para Infobae, sigue eligiendo cada día: “Sí, me quedo en los lugares, me cuesta irme. Antes estuve 23 años en Radio Disney y me costó un montón irme. Soy estable, me quedo en los lugares mucho tiempo”, aseguró.

Además, comentó que este año fue una “montaña rusa de sensaciones” para ella y que a pesar de comenzar con angustia, ahora se encuentra en un estado más relajado y tratando de disfrutar todo al máximo. Asimismo, expresó qué: "Yo trato de no hablar mucho porque sino me parece que soy pesada. Yo lo llamaría más seguido y lo vería más seguido”, respecto a su vínculo con Beto Casella.

Luego, recordó los comentarios hirientes de los fanáticos de Bendita hacia ella: “Lo que más me dolió era que me dijeran traidora, cada tanto me ponen traidora”, afirmó. Además, agregó qué: "Cuando uno tiene una propuesta laboral evalúa lo que tiene y a dónde va, yo sentía que no me convenía ese cambio. Hablé con Beto y le dije que no me convenía el cambio. Pero la gente igual, te acusa de traidora. Me dicen “traidora, traidora”. Cada uno evalúa sus necesidades, su vida. Era mi vida en definitiva. Yo decidí quedarme en ese momento, sin saber a dónde me quedaba, en qué me quedaba”.

Edith Hermida reveló que fue acosada durante años por un fanático

Durante una entrevista con Infobae, la locutora Edith Hermida reveló que fue acosada por una persona que trabajaba en Radio Disney: “Antes de Instagram me llamaba la radio y con las redes sociales apareció más intensamente. Se aparecía en mi casa, en todos los trabajos”, comentó. Además, sumó qué: “Fue el año pasado. Él no tiene una familia que lo apoye entonces el Estado se tiene que hacer cargo. Me dijeron: es peligroso para vos y es peligroso para él”.