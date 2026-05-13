Quién es Emiliano, el hermano actor de Guido Kaczka

Emiliano Kaczka inició su camino artístico desde muy chico y debutó a los 10 años en Pelito, uno de los ciclos juveniles más populares de la época

Aunque gran parte del público asocia el apellido Kaczka con la televisión y los programas de entretenimiento, pocos conocen la historia de Emiliano, el hermano de Guido Kaczka, que también tuvo una destacada carrera artística. Actor desde muy joven, formó parte de exitosas ficciones argentinas y recientemente volvió a captar la atención por su regreso a la pantalla.

La carrera actoral de Emiliano Kaczka en televisión

Emiliano Kaczka comenzó su vínculo con el espectáculo durante la infancia. A los 10 años debutó en el ciclo juvenil Pelito, programa que marcó a toda una generación y en el que también participaban figuras que luego se convertirían en referentes de la televisión argentina, como Adrián Suar.

Sin embargo, el gran salto en popularidad llegó con Clave de Sol, una de las ficciones más recordadas de los años 80. Allí interpretó a Rolo, personaje que logró gran reconocimiento entre el público adolescente de la época. El elenco incluía nombres como Cecilia Dopazo, Julián Weich, Leo Sbaraglia y Pablo Rago.

A lo largo de su trayectoria artística también participó en producciones como Yepetto, Pijama Party, Confesiones del pene, Alta comedia, Regalo del cielo, La hermana mayor y Solo para parejas. Su carrera combinó trabajos en televisión, teatro y diferentes proyectos vinculados a la actuación.

La formación artística del hermano de Guido Kaczka

Además de la experiencia frente a cámara, Emiliano desarrolló una sólida preparación artística. Estudió en la Escuela de Teatro de Buenos Aires (ETBA), dirigida por Raúl Serrano, uno de los referentes más importantes de la formación actoral en Argentina.

Su aprendizaje también incluyó talleres y seminarios de expresión corporal, mimo, técnica vocal, actuación televisiva, historia del teatro y contact. Paralelamente, asistió al taller literario de Liliana Heker, experiencia que amplió su vínculo con el mundo cultural y artístico.

Con el paso de los años, Emiliano decidió complementar su vida profesional con otra carrera completamente distinta. Mientras seguía ligado al ambiente artístico, comenzó a estudiar Derecho, formación que terminaría convirtiéndose en su actividad principal.

Por qué Emiliano Kaczka se alejó de la actuación

Durante los años 2000, Emiliano Kaczka optó por tomar distancia de los medios y enfocarse en su profesión como abogado. En una entrevista con Teleshow explicó las razones de ese cambio: “Hubo un cambio en la industria, se achicaron las posibilidades de trabajo y no me interesaron las cosas que me ofrecían. Mientras tanto estudiaba Derecho, en forma lenta”.

Actualmente, con 53 años, desarrolla su carrera en el ámbito jurídico, aunque nunca perdió completamente el vínculo con la actuación. De hecho, recientemente volvió a aparecer en la pantalla con un proyecto que tuvo gran repercusión.

Con el paso del tiempo, Emiliano optó por tomar distancia de la televisión y enfocarse en una nueva profesión

El regreso de Emiliano Kaczka y su relación con Guido

El hermano de Guido Kaczka regresó a la actuación formando parte de Las maldiciones, una de las series más vistas de Netflix. Su participación volvió a despertar el interés del público que recordaba sus trabajos en las ficciones argentinas de las décadas anteriores.

En el plano personal, Emiliano está casado con Ingrid, diseñadora de interiores, y es padre de dos hijas: Lara, de 16 años, y Lucía, de 11.

Sobre el vínculo con el conductor de televisión, también habló con sinceridad durante la entrevista. “Nos peleamos y amigamos desde chiquitos como pasa generalmente entre los hermanos. Te diría que nos llevamos muy bien, con saludables interrupciones”, señaló sobre su relación con Guido Kaczka.