Impacto en el folklore por lo que descubrieron Los Nocheros de Horacio Guarany: “Nunca nos dijo”

En el marco de los 100 años del nacimiento de Horacio Guarany, Los Nocheros presentaron "El amor es un viento que regresa". Se trata de una canción escrita por el gran maestro para el grupo, aunque no lo supieron hasta hace poco tiempo y tras varios años del fallecimiento del mítico cantor. Durante una entrevista revelaron los detalles desconocidos de la historia de una zamba que llenó de emoción al folklore argentino.

“Esta es una canción que la grabamos para un homenaje a Guaraní, que es su autor, que compuso esta canción para nosotros hace más de 20 años y no sabíamos”, resumió Álvaro Teruel, mientras que Rubén Ehizaguirre reveló: “A mí me habla Yuyo Gonzalo, que es uno de los últimos guitarristas que él tuvo en su formación. Me dice: ‘Che Negro, quiero invitarte. Estoy haciendo un disco homenaje a Horacio por los 100 años’”.

"‘Dale’, le digo, ‘Mandame’”, comentó el cantante y detalló su sorpresa ante la revelación de que era “la zamba que he hecho para ustedes”. “‘Whats?’, le digo. ‘La tarareo, me la mandan’. ‘Sí, la conozco. Pero no sabía que era para nosotros’”, rememoró “El Negro”, en diálogo con Karina Zampini. “Después Yuyo me manda una foto del arte del disco, que antes los discos venían con el arte, la letra, todo, donde está dedicada a nosotros”, explicó.

“Esta zamba la hice para mis amigos, Los Nocheros”. Esa era la inscripción y Rubén lamentó: “Y nunca nos lo dijo. Mira que hemos compartido cosas con Horacio”. Por su parte, Mario Teruel indicó: “Y ese disco no salió. Salió en edición chiquita, por eso nunca supimos. Y después volvió a salir, no sé por qué, y no salió esa zamba”. “Misterios de la música”, cerró Ehizaguirre.

Los Nocheros grabaron una canción y un documental muy emotivos para homenajear al histórico Horacio Guarany en el centenario de su natalicio.

El apoyo histórico de Guarany a Los Nocheros

A mediados de la década de 1990, Los Nocheros (Mario, Kike, Rubén y Jorge Rojas) irrumpieron en la escena nacional con un estilo que rompió los moldes tradicionales: polifonía vocal impecable, arreglos cercanos a la balada romántica y una estética renovada. Mientras los sectores más conservadores del folklore miraban de reojo esta "industrialización" del género, Horacio Guarany hizo todo lo contrario.

El viejo caudillo del festival de Cosquín vio en los salteños la brisa fresca que el folklore necesitaba para recuperar al público joven. Se convirtió en su principal defensor y mentor, abriéndoles las puertas de su propia casa y de su repertorio.

"El amor es un viento que regresa" nació de la faceta más íntima y visceral de Guarany. Acostumbrado a las composiciones de protesta, de exilio o al canto testimonial y festivalero, Horacio guardaba un rincón de pura nostalgia romántica.