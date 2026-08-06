El debate sobre la gobernanza de la FIFA sobrevivirá a la tregua de Marruecos pese al apoyo a Infantino

Vista general de la oficina de la FIFA en Salé, Rabat, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mantiene una reunión de crisis con altos funcionarios en Salé, Rabat, Marruecos

Es poco probable ​que el intento de la FIFA de dejar atrás la mayor crisis interna del mandato de Gianni Infantino ponga fin al escrutinio sobre la gobernanza del fútbol mundial, mientras persisten las dudas sobre si ‌las reformas prometidas conducirán a cambios sustanciales antes ‌de las elecciones presidenciales de 2027.

Un día después de que la cúpula de la FIFA se reuniera en Rabat para reafirmar públicamente su apoyo a Infantino, el organismo rector pidió disculpas a sus 211 federaciones miembro por los errores relacionados con la propuesta —finalmente abandonada— de vender una parte de los futuros derechos comerciales de la Copa Mundial.

La FIFA también se comprometió a revisar los procedimientos que desembocaron en la controversia, que provocó la rebelión más intensa del mandato de Infantino después de que varias federaciones nacionales denunciaran haber sido marginadas.

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En un comunicado publicado después de la reunión ​del miércoles, la FIFA reconoció que ⁠la propuesta "debería haberse gestionado de otra manera" y afirmó que su intención no era que el Consejo de ‌la FIFA ni las federaciones se sintieran excluidos del proceso.

REVISIÓN DE LA FIFA

Una vez calmados ⁠los ánimos, se llevará a cabo una revisión antes de presentar ⁠un informe al Consejo en su próxima reunión. El tono conciliador contrastó marcadamente con las críticas cada vez más públicas que obligaron a la FIFA a dar marcha atrás.

Sin embargo, la FIFA ya no puede eludir las preguntas planteadas ⁠por varias confederaciones, ligas y federaciones nacionales sobre la forma en que se adoptan y comunican las ​principales decisiones estratégicas. Las inquietudes van más allá de la fallida propuesta sobre los ‌derechos comerciales.

European Leagues, una asociación que reúne a las ‌principales ligas europeas, criticó a la FIFA por lo que describió como un plazo de evaluación de ⁠apenas cuatro semanas, poco realista, para una propuesta distinta destinada a ampliar de 48 a 64 equipos la Copa Mundial de 2030.

La organización, que representa a más de 1.300 clubes europeos, reforzó las críticas de quienes sostienen que con demasiada frecuencia se presentan decisiones ya tomadas a las partes interesadas, en lugar de consultarlas.

No obstante, la FIFA insiste en ​que todas las ‌actuaciones relacionadas con la propuesta sobre los derechos comerciales cumplieron su reglamentación y subrayó que los errores afectaron al proceso y a la comunicación, y no constituyeron infracciones de las normas de gobernanza.

La FIFA también intentó ofrecer una imagen de unidad y advirtió a sus críticos de que, una vez abandonado el proyecto, "ya no tolerará ningún ataque contra su integridad, su buena gobernanza y el debido proceso".

REPERCUSIONES ⁠POLÍTICAS

Para Infantino, la prioridad inmediata ha sido contener las repercusiones políticas antes de las elecciones presidenciales de marzo en Marruecos, en las que buscará un cuarto mandato, hasta 2031.

La reunión del miércoles permitió cumplir ese objetivo: el equipo directivo de la FIFA y el secretario general, Mattias Grafstrom, respaldaron públicamente al presidente, mientras que Infantino correspondió a ese apoyo elogiando el trabajo de la administración.

Grafstrom había enviado una circular interna al personal en la que lamentaba la "triste y reprochable sucesión de acontecimientos". Aunque no mencionó a Infantino por su nombre, señaló que "las personas, los momentos de inestabilidad y los episodios desafortunados van y vienen".

Sin ‌embargo, cualquier indicio de tensiones persistentes pareció quedar públicamente a un lado cuando Infantino publicó posteriormente una fotografía en la que ambos aparecían sonriendo ante la cámara y levantando el pulgar durante un partido de la Copa Africana de Naciones femenina en Rabat.

CUESTIONAMIENTOS AL LIDERAZGO DE INFANTINO

Pero varias partes interesadas de gran influencia, entre ellas la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés), han cuestionado abiertamente el liderazgo de Infantino. También han surgido críticas de confederaciones como ‌la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Al mismo tiempo, Infantino sigue contando con un sólido respaldo de muchas federaciones más pequeñas, especialmente en África y Asia, donde los fondos de la FIFA para el ‌desarrollo siguen siendo fundamentales para ⁠los programas nacionales de fútbol.

Infantino todavía parece encontrarse en una posición política favorable, sin que haya surgido un rival viable antes de las elecciones presidenciales, pero la controversia ha centrado la ​atención en los procesos internos de toma de decisiones de la FIFA.

Es probable que cualquier propuesta futura relacionada con la estrategia comercial, la ampliación de torneos o las reformas de gobernanza se enfrente a exigencias considerablemente mayores de transparencia, consulta y rendición de cuentas.

Con información de Reuters