¿Se puede comer la banana con una cascara oscura?

Por qué se puede comer la banana marrón

La banana es una de las frutas más consumidas por el exquisito sabor que ofrece, además al momento de pelarla no demanda ningún otro objeto porque con la mano se puede acceder al contenido que hay en su interior. Sin embargo, muchos dudan sobre su consumo en caso de que la cáscara comience a cambiar de pigmento en donde la pérdida del amarillo es más que clara.

Toda fruta que comprada en la verdulería dispone de un tiempo más que necesario de conservación para ser consumida en óptimas condiciones, después su sabor puede cambiar de gran manera y su calidad estará lejos de ser la ideal. En el caso de las bananas, esto es posible detectarlo gracias al color que la cáscara va adoptando con el paso de los días. Aunque no siempre es una señal de un producto en mal estado y hasta es aconsejable usarla en determinadas preparaciones.

"Que no vean esto los canarios", expresó Elojoquetodolov, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El video muestra como una persona tomó a la banana y la comenzó a cortar con un cuchillo en varios trozos. No se trata de una manera de prepararla para el consumo, sino que el objetivo del clip es generar cierta incomodidad en quien lo vea porque busca romper con lo que habitualmente hace. Además de que es un claro desperdicio de comida.

"¿Esto no debería estar prohibido?", señaló un hombre. "Tiene que ser considerado como maltrato", sumó una mujer a la ola de comentarios. Al observar el trazado de los cortes, no hay ninguna intención de consumo. Todo lo contrario, lo que sucede es que se busca dañar a la fruta que posee en sus manos. "Mejor que no lo vea nadie, me lloran los ojos y el corazón, la comida no se desperdicia nunca", agregó un tercero.

¿Se puede comer la banana marrón?

La respuesta es que sí. Este cambio en la pigmentación coincide con que el proceso de maduración de la banana alcanzó su punto máximo. Al probarla, el contacto con el paladar dará la sensación de que dispone de un sabor más dulce de lo normal. No hay ningún riesgo en consumirla de esta manera. De hecho, algunas recetas como es el caso del helado de banana recomiendan que alcance este punto de madurez porque disminuye la necesidad de colocar azúcar a la elaboración.

Por qué adquiere este color

Una banana que pierde su característico tono amarillo y comienza a presentar uno oscuro, que puede variar entre marrón y negro, es producto del oxígeno. Este tomó contacto con una enzima que está en la cáscara del plátano y provoca que haya un notable cambio en la pigmentación. Es necesario señalar que en caso de una presencia de blanco o verde es recomendable no consumir la fruta porque es muy probable que se trate de moho. De hecho, el olor será reconocible con facilidad.