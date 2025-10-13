Korn llega a la Argentina 2026: precios de entradas y fecha de cuándo toca

Korn y su imagen para mostrar el regreso al país.

Pocas bandas marcaron el sonido de una generación como Korn. Pioneros del metal alternativo en los años 90, llevaron el género a una escala global al combinar guitarras pesadas, climas oscuros y letras tan crudas como emocionales. Desde California, el grupo redefinió los límites del metal con una propuesta única que sigue tan potente y vigente como siempre. Sus presentaciones en vivo, intensas y catárticas, son consideradas entre las más poderosas del mundo.

Nueve años después de su última visita a Sudamérica, la banda vuelve al continente para encabezar su mayor gira por la región. En el marco de este tour, Korn se presentará en Buenos Aires en Parque Sarmiento, con Spiritbox (Canadá) y Seven Hours After Violet (Estados Unidos) como artistas invitados. Una posibilidad única para todos los fanáticos de poder volver a disfrutar de este icónico grupo.

Cuándo toca Korn en Argentina 2026

Korn se presenta en Argentina el próximo 10 de mayo de 2026 en Parque Sarmiento.

Las entradas aún no fueron puestas a la venta y estarán disponibles por la página de All Access.

Los precios aún no fueron publicados

Cómo será la venta de entradas de Korn en Argentina 2026

El cantante de Korn, Jonathan Davis, que vuelve a Argentina en 2026

Preventa artista: martes 14 de octubre a las 12 horas.

martes 14 de octubre a las 12 horas. Preventa Santander: miércoles 15 de octubre a las 13 horas.

miércoles 15 de octubre a las 13 horas. Venta general: jueves 16 de octubre a las 13 horas.

Detalles sobre el regreso de Korn a Argentina

Este regreso encuentra a Korn en uno de los momentos más grandes de su carrera. La banda viene de encabezar festivales internacionales y agotar estadios, reafirmando la fuerza de un legado que no deja de crecer. Su actuación en Download Festival (Donington, Inglaterra) fue celebrada como una reivindicación histórica: “Korn finalmente tomó el lugar que merecía —y, para sorpresa de nadie, lo hizo de forma aplastante”, escribió la revista Louder. En su paso por Lollapalooza Chicago, los medios destacaron la vigencia y el poder del grupo: “Una prueba innegable del talento y la longevidad de la banda”.

Integrada por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería), la agrupación californiana acumula más de 42 millones de discos vendidos en todo el mundo y dos premios Grammy, consolidándose como una de las bandas más influyentes del metal moderno. En esta nueva etapa, los fans podrán revivir clásicos como “Blind” y “Freak on a Leash”, mientras una nueva generación descubre el poder y la intensidad de sus shows en vivo.