Llega Music Wins Festival, el evento de música independiente más importante de Argentina: line up y cuándo es

El domingo 2 de noviembre de 2025, Mandarine Park (sobre la Costanera Norte, acceso Punta Carrasco, en Palermo) vibrará con la cuarta edición del Music Wins Festival, señalado ya como uno de los encuentros más potentes de la escena independiente argentina. Un festival repleto de variedad de música, que va desde lo atmosférico y electrónico hasta el rock más audaz.
El line up que encabezan bandas gigantes del rock: Massive Attack y Primal Scream demuestra a las claras la amplitud estética del festival. A su lado actuarán artistas de alto calibre como Tash Sultana, L’Impératrice, The Whitest Boy Alive y Yo La Tengo, junto a la emergente FCUKERS.
Line up del Music Wins Festival
Artistas internacionales
- Massive Attack
- Primal Scream
- Tash Sultana
- L’Impératrice
- The Whitest Boy Alive
- Yo La Tengo
- FCUKERS
Artistas nacionales
- Winona Riders
- Camionero
- Juana Aguirre
- Fonso y Las Paritarias
- Isla Mujeres
- Evlay
- Nina Suárez
- Terrores Nocturnos
- Ale Cares y los Magos Farciar
- OK Pirámides
- Socorro
- Hannie Schaft
- Máze
- Sakatumba
- DJ set especial de Chita B2B Mabel
Horarios y estructura del Music Wins Festival
De acuerdo con fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el festival comenzará a las 14:00 horas del domingo. El evento será en parte diurno y en parte nocturno. Aunque no se han publicado aún los horarios individuales por artista, la estructura sugiere un desarrollo progresivo durante la tarde y la noche hasta el cierre con los nombres más grandes.
MÁS INFO
Recomendaciones para disfrutar el Music Wins Festival
- Llegá temprano. Con un inicio a las 14:00, conviene estar desde el arranque para no perderte parte de la propuesta local.
- Transporte y acceso. Mandarine Park está sobre la Costanera Norte (Av. Costanera Norte y Sarmiento), considerá el tránsito dominical hacia la zona ribereña y buscá opciones de transporte público o privado, con tiempo.
- Edad mínima. El ingreso es exclusivo para mayores de 18 años.
- Entradas y precios. Ya están a la venta a través de venti.com.ar.
- La preventa exclusiva con BBVA Visa comenzó el jueves 7 de agosto a las 10 a.m.
- La venta general abrió el viernes 8 de agosto, también desde las 10 a.m., con múltiples medios de pago y la opción de cuotas con esa tarjeta.
- Prevención básica. Usá calzado cómodo, hidratate bien, traé protección solar si empieza el sol fuerte, y revisá dónde están los accesos, baños, puestos de comida y estructuras del escenario.
- Cuidá tu experiencia. Mandarine Park ha sido calificado como cómodo y seguro. Contarán con una amigable distribución del sonido y con baños químicos.