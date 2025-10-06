Llega Music Wins Festival, el evento de música independiente más importante de Argentina: line up y cuándo es

Music Wins Festival 2025

El domingo 2 de noviembre de 2025, Mandarine Park (sobre la Costanera Norte, acceso Punta Carrasco, en Palermo) vibrará con la cuarta edición del Music Wins Festival, señalado ya como uno de los encuentros más potentes de la escena independiente argentina. Un festival repleto de variedad de música, que va desde lo atmosférico y electrónico hasta el rock más audaz.

El line up que encabezan bandas gigantes del rock: Massive Attack y Primal Scream demuestra a las claras la amplitud estética del festival. A su lado actuarán artistas de alto calibre como Tash Sultana, L’Impératrice, The Whitest Boy Alive y Yo La Tengo, junto a la emergente FCUKERS.

Line up del Music Wins Festival

Artistas internacionales

Massive Attack

Primal Scream

Tash Sultana

L’Impératrice

The Whitest Boy Alive

Yo La Tengo

FCUKERS

Massive Attack.

Artistas nacionales

Winona Riders

Camionero

Juana Aguirre

Fonso y Las Paritarias

Isla Mujeres

Evlay

Nina Suárez

Terrores Nocturnos

Ale Cares y los Magos Farciar

OK Pirámides

Socorro

Hannie Schaft

Máze

Sakatumba

DJ set especial de Chita B2B Mabel

Winona Riders.

Horarios y estructura del Music Wins Festival

De acuerdo con fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el festival comenzará a las 14:00 horas del domingo. El evento será en parte diurno y en parte nocturno. Aunque no se han publicado aún los horarios individuales por artista, la estructura sugiere un desarrollo progresivo durante la tarde y la noche hasta el cierre con los nombres más grandes.

Recomendaciones para disfrutar el Music Wins Festival