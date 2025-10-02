Winona Riders en Niceto Club.

Con su característica energía demoledora y la promesa de un setlist cargado de potencia, Winona Riders vuelve a encender la escena musical argentina con dos shows que prometen ser históricos. El quinteto del oeste bonaerense se presentará en Niceto Club los próximos miércoles 29 y viernes 31 de octubre, antes de embarcarse en su primera gira europea.

Entradas para Winona Riders en Niceto Club

Las entradas para los conciertos de Winona Riders en Niceto ya están disponibles a través de la plataforma Passline y en la boletería del lugar. Los precios varían según la ubicación, con opciones promocionales para quienes adquieran tickets anticipados. Debido a la alta demanda y al carácter especial de estos shows, previos a la primera gira europea del grupo, se recomienda adquirir las entradas con anticipación.

Los recitales se llevarán a cabo en: Niceto Club (Niceto Vega 5510, Palermo, Ciudad de Buenos Aires), uno de los escenarios más emblemáticos para la música independiente y alternativa en Argentina. Tanto el show del miércoles 29 de octubre como el del viernes 31 de octubre comenzarán a las 19 horas.

Integrantes de Winona Riders.

El origen de Winona Riders

Formados en 2018, los músicos irrumpieron con fuerza en 2021 y desde entonces no han dejado de crecer. Con una identidad sonora difícil de encasillar, fusionan el rock psicodélico con el stone, el krautrock y el noise, en un cóctel que sacude expectativas. Su propuesta, que puede definirse como cruda y visceral, demuestra que el rock nacional tiene la capacidad de reinventarse.

La banda ya cuenta con tres álbumes de estudio y un hito en su trayectoria: un show en el mítico Estadio Obras Sanitarias, donde dejaron claro que su propuesta trasciende etiquetas. Con ese impulso, llegan ahora a Niceto para repasar su discografía y develar parte del material que integrará su próximo disco.

Recital de Winona Riders.

Gira por Europa de Winona Riders

Los recitales de octubre no solo serán una celebración local, también marcan la antesala de un desafío mayor: su primera gira internacional, con un itinerario que los llevará a recorrer ocho ciudades europeas en apenas dos semanas.

22 de octubre en Dublín, Irlanda.

24 de octubre en Londres, Inglaterra.

26 de octubre en París, Francia.

28 de octubre en Berlín, Alemania.

29 de octubre en Copenhagen, Dinamarca.

30 de octubre en Barcelona, España.

1 de diciembre en Donosti, España.

2 de diciembre en Madrid, España.

Con este calendario intenso, Winona Riders consolida su lugar como una de las bandas más provocadoras y prometedoras de la escena actual. Sus shows en Niceto serán la oportunidad para el público argentino de vivir de cerca esa energía desbordante antes de que el grupo cruce el océano Atlántico.