Don Adams vuelve a Niceto Club con toda la potencia del rock and roll.

Después de su regreso triunfal en el Quilmes Rock 2025 y de agotar dos funciones en Lucille, Don Adams vuelve a subirse a un gran escenario porteño. La banda del Súper Agente se presentará el miércoles 16 de octubre en Niceto Club, con Rey Bruja como grupo invitado, en un show que promete repasar sus veinte años de canciones y celebrar con el lanzamiento de una nueva remera oficial para el verano 2026. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

“Niceto siempre fue un lugar importante para nosotros”, recuerda Pil del Villar. “Ahí tocamos el último show en 2008 antes de separarnos, y ahí volvimos en 2019 para presentar el adelanto de Vol. 3”, agrega Frankie Langdon.

El regreso triunfal de Don Adams

Formada en Buenos Aires en 2003, Don Adams es una banda de rock and roll con guitarras al frente, canciones filosas de tres minutos y una estética marcada por los setenta. Integran la formación actual Langdon (voz), Del Villar (guitarra, coros), Sebas Scala (bajo), Romo (batería), Roche (guitarra, coros), y se suman Mariano Acosta en teclados y Uli Thunders en guitarra.

Tras su pausa en 2008, la banda regresó con energía renovada: primero anunciaron su participación en el festival que los vio debutar, donde demostraron que su potencia y efusión siguen intactas, y luego celebraron los 20 años de su disco debut con dos shows agotados en Lucille.

Ahora, redoblan la apuesta con una cita clave en Niceto, un escenario que marcó su historia y que promete vibrar una vez más al ritmo de sus clásicos como Brooke McQueen, Italpark y Nada que perder.