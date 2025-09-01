Pil del Villar presenta su nuevo disco "Todo Puede Fallar" en Club Lucille.

El músico y compositor Pil del Villar lanzó su nuevo disco Todo Puede Fallar, una obra que recopila versiones en español de sus canciones originales y que marca una nueva etapa en su carrera artística. La presentación oficial será el próximo 4 de septiembre en Club Lucille, donde repasará este trabajo junto a su repertorio más destacado.

El álbum llega después de Hello Mellow Yellow, un disco acústico y psicodélico en el que Pil reversionó algunas de sus canciones favoritas con un tono íntimo y experimental. Con esta nueva producción, consolida un estilo propio que dialoga con el rock de los 70, atravesado por matices de blues, soul y reggae, géneros que lo acompañaron también en sus singles anteriores.

Quién es Pil del Vllar

En los últimos tres años, Pil del Villar construyó un catálogo sólido con temas como Sunflower, French Exit, Stop Living So Fast y Try Not Getting Closer, que tuvieron gran reconocimiento y contaron con videoclips de fuerte impronta estética. Entre ellos se destaca I Got You Stuck In My Mind, protagonizado por El Zorrito Von, Frankie Langdon y Gori.

Como anticipo de este nuevo trabajo, el artista ya había lanzado los sencillos Quieras o no y Darse a la fuga, que ahora forman parte de Todo Puede Fallar. El disco se presenta acompañado por el videoclip homónimo, disponible en YouTube, que refuerza la propuesta visual y conceptual del proyecto.

El show del 4 de septiembre en Club Lucille será la oportunidad ideal para experimentar en vivo este nuevo material, con entradas ya disponibles a través de TuEntrada. Con Todo Puede Fallar, Pil del Villar reafirma su búsqueda artística y su capacidad de reinterpretar su propio universo musical con frescura y una identidad cada vez más definida.