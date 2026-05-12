Otro gigante de Europa quiere al Dibu Martínez: quién es el nuevo interesado en el arquero de la Selección Argentina

Otro gigante de Europa se suma a la pelea por llevarse al Dibu Martínez tras el Mundial 2026: de qué equipo se trata.

El nombre de Emiliano Martínez volvió a instalarse en el mercado de pases europeo: el arquero del Aston Villa y la Selección Argentina tiene en el horizonte cercano la final de la Europa League con el conjunto inglés y el comienzo del Mundial 2026, pero los rumores acerca de su futuro y un posible cambio de equipo para la próxima temporada continúan. En esta ocasión, el nuevo interesado en el 'Dibu' es el Liverpool, que buscará fichar al marplatense ante la inminente salida del brasileño Alisson Becker.

Según el sitio TeamTalk, el guardameta de los 'Reds' está cerca de irse a la Juventus, por lo que la dirigencia de la institución se puso manos a la obra para reemplazarlo con otro futbolista que pueda aportar experiencia, liderazgo y personalidad para asumir la responsabilidad de defender el arco de uno de los equipos más importantes de la Premier League. En ese contexto, el perfil de Martínez, que en enero estuvo cerca del Manchester United, encajaría con lo que pretende el Liverpool, especialmente después de sus actuaciones con la 'Albiceleste' y de las últimas temporadas en las que fue uno de los pilares del plantel de los 'Villanos'.

Dibu Martínez en el radar del Liverpool: qué otros equipos lo buscan y hasta cuándo tiene contrato

El interés del club inglés aparece en medio de varias especulaciones alrededor del futuro del campeón del mundo. En los últimos meses también surgieron sondeos desde otros equipos importantes de Europa y de Turquía. Incluso, diferentes medios mencionaron posibilidades relacionadas con Inter Milan y Galatasaray S.K., aunque por el momento no existe ninguna negociación oficial cerrada.

Martínez tiene contrato vigente con Aston Villa hasta junio de 2029, situación que obliga a cualquier club interesado a negociar directamente con la institución de Birmingham. A pesar de eso, el arquero argentino continúa siendo seguido de cerca por varios gigantes europeos gracias a su consolidación en la élite del fútbol internacional.

Los números del 'Dibu' Martínez con el Aston Villa

254 partidos disputados.

79 vallas invictas.

Finalista de la Europa League 2025-2026.

Cuándo juega el Aston Villa de Dibu Martínez la final de la Europa League

El Aston Villa del Dibu Martínez jugará la final de la UEFA Europa League 2026 el miércoles 20 de mayo ante el Friburgo de Alemania; el partido se disputará en el Estadio Tüpraş del Beşiktaş en Estambul, Turquía, y comenzará a las 16 horas en Argentina.

Los otros equipos interesados en Emiliano Martínez en este mercado de pases

Además del interés reciente del Liverpool, otros clubes importantes fueron vinculados con Emiliano “Dibu” Martínez en este mercado de pases y en los últimos meses. Según distintos reportes europeos, uno de los equipos que volvió a seguirlo de cerca es Manchester United, que ya había mostrado interés anteriormente con el objetivo de conseguir un futbolista que demuestre mayor seguridad que André Onana bajo los tres palos.

El arquero de la Selección Argentina tiene contrato con Aston Villa hasta 2029, pero son varios los rumores sobre una posible salida del club en este mercado.

También apareció en escena Inter de Milán: medios italianos y británicos señalaron que el club de la Serie A evaluó la posibilidad de incorporarlo como una opción de experiencia para el arco. En Turquía, por otra parte, el Galatasaray fue otro de los equipos mencionados. Incluso trascendió que existieron ofertas que Aston Villa consideró insuficientes y que el arquero argentino no terminó de aceptar la posibilidad de mudarse al fútbol turco. Por último, semanas atrás se habló de un interés previo de Chelsea y del Atlético de Madrid, aunque esas negociaciones no avanzaron.