Se prepara con 3 ingredientes: la mascarilla mágica que revive a cualquier cabello dañado y seco.

Existe una mascarilla casera que es ideal para las que tiene un cabello maltratado, reseco y sin vida. No es necesario que gastes una infinidad de dinero en productos caros que te prometen restaurarte la fibra capilar.

Algunos ingredientes naturales tienen la capacidad de devolverle al pelo suavidad, fuerza y brillo. Esta mascarilla se prepara a base de aloe vera, una planta muy conocida por sus enormes beneficios para el pelo, la piel e incluso la salud intestinal.

Este truco casero fue compartido por Yrma, creadora de contenido y especialista en cuidado del cabello, a través de un posteo subido a sus redes sociales. Es muy fácil de preparar y lo vas a tener listo en tan solo 10 minutos.

Receta de mascarilla casera para revivir el pelo seco

Ingredientes

3 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de tu crema hidratante capilar favorita.

Preparación

Mezclá todo en un bol hasta que quede de una textura cremosa. Podés ayudarte con una licuadora. Aplicá sobre tu cabello durante 1 o 2 horas (de medios a puntas, sobre cabello seco, nunca en tu raíz). Cubrí tu cabello con una gorra especial o bolsa. Lavá el cabello normalmente como hacés siempre, con shampoo y acondicionador. ¡Listo!

Por qué este truco funciona tan bien

El aloe vera tiene propiedades hidratantes y regeneradoras que ayudan a mejorar la apariencia del cabello seco y dañado. Esto es gracias a su contenido de vitaminas, minerales y aminoácidos, que ayudan a aportar suavidad y reducir el frizz.

Por otro lado, el aceite de oliva funciona como un gran aliado para nutrir la fibra capilar y sellar la hidratación. Este ingrediente es rico en antioxidantes y ácidos grasos que ayudan a devolverle brillo al pelo opaco y maltratado.

La combinación con una crema hidratante potencia todavía más el efecto de la mascarilla. El resultado es un pelo más suave, manejable y con apariencia saludable.

Este tratamiento casero puede utilizarse una o dos veces por semana, especialmente en cabellos que fueron expuestos al calor de planchitas, secadores o procesos químicos. Recordá nunca aplicarlo desde la raíz para no engrasarte el pelo.