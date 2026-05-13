Bessent y He mantienen conversaciones en Corea del Sur antes de la cumbre entre Trump y Xi

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, habla con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, durante su reunión en la Casa Azul Presidencial en Seúl, Corea del Sur

Por Heejin Kim y Brenda ​Goh

INCHEON, COREA DEL SUR, 13 mayo (Reuters) - El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, iniciaron ‌el miércoles en Corea del ‌Sur unas conversaciones para sentar las bases de cara a la cumbre que se celebrará esta semana en Pekín entre los líderes de las dos mayores economías del mundo.

Bessent y He iniciaron las conversaciones en el aeropuerto de Incheon tras reunirse ambos con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en la Casa Azul presidencial, según informaron testigos de Reuters.

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Se espera que las conversaciones ​abarquen una amplia gama ⁠de temas para preparar las conversaciones en Pekín entre el presidente ‌de EEUU, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, que ⁠están programadas para el jueves y el ⁠viernes.

Las conversaciones entre Bessent y He probablemente serán de carácter exploratorio y tendrán resultados inmediatos limitados, dijo Kim Tae-hwang, profesor de comercio internacional en la Universidad ⁠Myongji de Seúl.

"Ambas partes se encuentran esencialmente en una fase de ​espera antes de la cumbre, tanteándose mutuamente, en ‌lugar de buscar avances", dijo.

El principal negociador ‌comercial de China, el viceministro de Comercio Li Chenggang, y el ⁠viceministro de Finanzas Liao Min se encontraban entre los funcionarios que acompañaban a He.

En la cumbre de Pekín, se espera que los líderes acuerden crear foros para facilitar el comercio y la inversión mutuos, mientras que se ​prevé que ‌China anuncie compras relacionadas con aviones Boeing, productos agrícolas y energía estadounidenses, según han declarado funcionarios estadounidenses.

Pekín también quiere que Estados Unidos relaje las restricciones a las exportaciones de semiconductores avanzados, y ha expresado su preocupación por un proyecto de ley destinado a ⁠impedir que China acceda a equipos críticos para la fabricación de chips.

Se está considerando la posibilidad de prorrogar en la cumbre la tregua sobre las restricciones chinas a la exportación de tierras raras, pero los datos de las aduanas chinas muestran que Pekín sigue limitando los envíos de estos materiales, vitales para la defensa y la industria manufacturera.

Las conversaciones de la cumbre también podrían abarcar la guerra ‌de Irán, ya que China, que mantiene vínculos con Irán, es uno de los principales compradores de su petróleo.

Trump dijo el martes, sin embargo, que no creía que necesitara la ayuda de China para poner fin al conflicto, a pesar de que las esperanzas de un acuerdo de paz duradero se desvanecían ‌y Teherán reforzaba su control sobre el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, ninguna de las partes tiene fuertes incentivos para hacer concesiones tempranas, señaló Kim, el académico, y ‌añadió que es ⁠poco probable que Estados Unidos suavice las restricciones sobre tecnologías clave como los semiconductores.

China, por su parte, impulsada por un ​crecimiento y unos resultados comerciales relativamente resistentes, se ve sometida a menos presión para ofrecer concesiones significativas, señaló.

Con información de Reuters