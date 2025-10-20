Estos son los mejores hoteles de Argentina, según la Guía Michelin

Quince hoteles de Argentina recibieron las nuevas Llaves Michelin a nivel global.

La Guía Michelin sorprendió nuevamente al mundo de la hotelería al presentar su nueva selección global de establecimientos destacados, otorgando las codiciadas "Llaves Michelin" a los mejores hoteles. En esta edición, 15 hoteles de Argentina recibieron esta distinción que reconoce estadías memorables basadas en diseño, servicio y ubicación.

Con un total de 2.457 hoteles premiados en todo el mundo, Sudamérica sumó 84 de estos reconocimientos, y Argentina se destacó con una importante representación. La ceremonia tuvo lugar en el Musée des Arts Décoratifs de París, donde se celebró la excelencia en hospitalidad más allá de la gastronomía, ámbito por el que Michelin es mundialmente conocido.

El director internacional, Gwendal Poullennec, afirmó: “A 125 años de su creación como guía para viajeros exigentes, la Guía Michelin redefine una vez más la excelencia, esta vez en el mundo de la hospitalidad”. Además, explicó que las Llaves Michelin son “una guía confiable para conocer hoteles donde las estadías resultan verdaderamente memorables que inspiran y deleitan”.

Los 15 hoteles que recibieron llaves Michelin

En Argentina, cinco hoteles recibieron la distinción de dos Llaves Michelin: Four Seasons Hotel Buenos Aires, EOLO - Patagonia's Spirit, Awasi Iguazú, Cavas Wine Lodge y Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites. Estos alojamientos están ubicados en ciudades clave como Buenos Aires, El Calafate, Iguazú y Mendoza, reflejando la diversidad turística del país.

Por otro lado, doce hoteles argentinos alcanzaron la categoría de una Llave Michelin. Entre ellos se encuentran el Alvear Palace Hotel, Palacio Duhau Park Hyatt, Casa de Uco, Estancia La Bandada y The Vines Resort & Spa, localizados en zonas emblemáticas como Buenos Aires, Mendoza y San Miguel del Monte.

Sudamérica también destacó con cinco hoteles que lograron la máxima distinción de tres Llaves Michelin, entre ellos el Hotel das Cataratas y Belmond Hotel en Brasil, Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi Patagonia en Chile, y Las Casitas Belmond en Perú. Estas premiaciones confirman la creciente calidad y diversidad del continente en materia hotelera.

Además de las Llaves, durante la ceremonia se entregaron cuatro Premios Especiales que reconocen aspectos más allá de la categoría tradicional. Estos incluyen:

El Premio MICHELIN de Arquitectura y Diseño, otorgado a hoteles con un diseño inspirador, que en esta ocasión fue para Atlantis The Royal en Dubái .

. El Premio MICHELIN de Bienestar, que reconoce programas pioneros en bienestar, entregado al Bürgenstock Resort Switzerland , ubicado junto al lago de Lucerna.

, ubicado junto al lago de Lucerna. El Premio MICHELIN Conexión local, para hoteles que ofrecen una inmersión auténtica en su entorno.

El Premio MICHELIN a la Apertura del Año, que destaca a los establecimientos nuevos que marcan tendencia en el sector.

Estas distinciones reflejan la evolución de la Guía Michelin, que ahora no solo premia la excelencia gastronómica, sino también la calidad integral de las experiencias turísticas en todo el mundo.