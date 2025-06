Dos prestigiosos restaurantes porteños distinguidos por la Guía Michelin cierran sus puertas por la crisis de Javier Milei.

Dos históricos restaurantes de Buenos Aires van a cerrar sus puertas en medio de la crisis económica. En pleno gobierno de Javier Milei, son cada vez más los negocios y empresas que se ven obligados a bajar las persianas. No se trata de restaurantes comunes y corrientes, sino de dos de los 56 restaurantes porteños distinguidos por la prestigiosa Guía Michelin, serie de guías turísticas publicadas anualmente por la editora francesa Michelin Éditions du Voyage y sus filiales en otros territorios para más de 12 países.

Sin dudas, se trata de un fuerte golpe para el sector gastronómico del país. "La situación no es temporal y eso es lo grave. No se puede ver a dónde termina esta crisis", manifestó un referente del rubro con casi veinte años de experiencia, en diálogo con LPO. Se trata de los restaurantes Franca, del reconocido chef Julio Báez, y Sál, otro famoso restaurante porteño.

"El turismo cayó mucho y se nota. Tal vez no afecta tanto a los lugares top top como Don Julio, pero a los que vienen atrás los mata", analizó un gastronómico que tiene su local en Palermo, mientras un dueño de un reconocido restaurante de Chacarita opinó que lo que está sucediendo "es una ecuación que no le cierra a nadie": "Al cliente, porque le resulta caro. Al personal, porque no le alcanza el sueldo y a los dueños porque no nos cierran los costos".

Franca va a ofrecer último servicio este sábado 7 de junio. Por su parte, Sál ya bajó la persiana a fines del mes pasado. Ambos espacios habían sido celebrados por la crítica y formaban parte de una selecta lista de locales recomendados por Michelin entre más de 25.000 propuestas en la Ciudad de Buenos Aires. En un mensaje publicado en las redes sociales, el equipo de Franca expresó: "Este cierre es el resultado de una realidad económica que nos toca profundamente y ya no podemos sostener". El local había abierto a fines de 2022 como un nuevo proyecto de Báez, luego del éxito de Julia, donde conseguir mesa se había vuelto casi imposible después de la pandemia.

Además del fuerte bajón turístico, los precios extremadamente altos también desalientan el consumo. "Buenos Aires es carísimo respecto de cualquier lugar del mundo. La competencia ya no es contra otro restaurante, es contra comprarte un par de zapatillas o ir al teatro. Eso te obliga a ser recontra prolijo con los números, pero igual, si se te rompe el horno o la heladera es un desbarajuste”, analizó un grastronómico que tiene su local en Palermo.

El triste comunicado de Julio Báez, el dueño del restaurante Franca, anunciando su cierre

"Hablar y contar, para seguir siendo coherente con mi manera de hacer, y con la manera de hacer que construí con Martín. Podría desaparecer unos meses, y hacer como si nada pasara. Pero no. Con mucha tristeza, les comparto que FRANCA cierra sus puertas. No ha sido una decisión fácil, ni mucho menos la deseada. Es el resultado de una realidad económica que nos toca profundamente, como a tantos otros, en mayor o menor proporción", manifestó el chef en su perfil de Instagram.

En este sentido, agregó que "los restaurantes no son ajenos a los mismos problemas que tenemos todos en nuestra economía doméstica, lo ves cuando vas a la verdulería, a la carnicería, al supermercado". Además, aseguró que hicieron todo lo posible para no cerrar sus puertas, como abrir de día, de noche, organizar brunchs, abrir de lunes a sábado, reducir el equipo "con todo el dolor del mundo", bajar los precios sin resignar la calidad, pero nada fue suficiente.

"Pusimos el alma, el corazón, el cuerpo, la cabeza y cada gramo de energía en este proyecto, de nada vale hablar del dinero, eso va y viene. Durante todo este tiempo nos enfocamos en construir algo más que un restaurante: un lugar de encuentro, de sueños compartidos, de equipos saludables y de vivir de la felicidad que nos da la hospitalidad que tanto amamos. Pero creemos que no seguir es lo más sano, para el equipo, para mi socio @martin.feler (que más que socio se ha convertido en un hermano incondicional) y para mí", sumó.

Finalmente, agradeció "de corazón" a todas las personas que pasaron por las mesas, la cocina, a quienes confiaron en su propuesta y "al equipo, que siempre lo dejó todo, a nuestros proveedores y a quienes hicieron de FRANCA una parte de sus vidas". "Me llevo muchos aprendizajes, crecimiento, emociones, y orgullo del equipo que formamos. Gracias @mechaferraro_ por tu empuje, tu sonrisa diaria y tu energía arrolladora. Gracias @agusjaimee por llevar adelante la sala y cuidar a tu equipo con tu sensibilidad y empatía característica. Soltar también es crecer, no es solo perder. A seguir caminando, lento, rápido, pero con la frente alta, y siempre para adelante", cerró el dueño.

El doloroso comunicado del dueño del restaurante Sál anunciando su cierre

Asimismo, el dueño de Sál escribió en su perfil de Instagram: "Por ahí el modo mas significativo de cambiar (o el único) es el tiempo, pq así nos medimos... el tiempo me dió cosas hermosas, y otras no tantas, el tiempo me hizo conocer Escandinavia, me hizo enamorarme de ellos de muy chico, enamorame otra vez, desenamorarme, volver a enamorarme... me dió a mi vieja, que es la mejor que hubiera siempre querido tener, aunque duro poco, y al viejo que la vida me pudo dar, que hoy lo quiero de vuelta como a nadie...", comenzó diciendo.

"El tiempo, me hizo viajar, gracias a ellos, de pendejo, Suecia, Austria, Suiza, Dinamarca, Noruega, eran cosas normales para mí.. no lo son, yo lo quise normalizar... pero no pude, soy esto que soy ahora, y esto es lo que voy a ser... amo el Norte lejano, y amo el Sur en el que estamos... gracias por acompañarme en este sueño que fue Sál, en estos tres años... mi último plato fue simplemente el primero de otro... somos así, cocineros.... El tiempo todo lo demuestra... Persigan su sueños, aunque alguien te diga que son imposibles.... Gracias", cierra el texto.