13 restaurantes en Buenos Aires liderados por mujeres que tenés que conocer

La gastronomía porteña está en plena ebullición, y cada vez son más las mujeres que lideran proyectos innovadores y exitosos. Según la guía de Time Out Buenos Aires, estas 13 emprendedoras están transformando las cocinas en espacios de creatividad, sabor y disfrute.

1. Las Chicas de la 3 (Mercado Central)

Patricia Rodríguez y Romina Moore son las mentes detrás de este puesto que se hizo famoso gracias a su aparición en el documental Street Food Buenos Aires de Netflix. Ubicado en la Nave 3 del Mercado Central de Buenos Aires, en Tapiales, su tortilla rellena de jamón y queso es una leyenda.

Además, ofrecen empanadas y tartas, pero es la tortilla la que atrae a locales y turistas por igual. El lugar es sencillo, pero la experiencia de comer entre cajones de frutas y el bullicio del mercado lo hace único.

2. MN Santa Inés (La Paternal)

Jazmín Marturet combina influencias de todo el mundo en su cocina. Desde un pho vietnamita hasta una feijoada brasileña, su menú es único en la ciudad.

El restaurante, ubicado en Ávalos 360, en el barrio de La Paternal, conserva los hornos originales de una antigua panadería y ofrece un ambiente cálido y acogedor. Abre solo al mediodía, y los fines de semana son especialmente animados.

3. Anafe (Colegiales)

Mica Najnamovich, con solo 30 años, ya es una de las chefs más reconocidas de Buenos Aires. Su restaurante, Anafe, ubicado en Virrey Avilés 3216, Colegiales, recibió un Bib Gourmand de la Guía Michelin y es famoso por su financier con paté y sus postres exquisitos.

La carta es una mezcla de tradición judeo-porteña con toques modernos, como el pollo ahumado con repollo o el arroz al horno con calamar.

4. Las Flores (Palermo)

Sol Barone, conocida por sus tortas con flores, lidera este restaurante sin gluten. Con un jardín de más de 600 plantas nativas, Las Flores, ubicado en Gorriti 5870, Palermo, es un oasis en medio de la ciudad.

La carta es 100% libre de gluten, y entre los dulces imperdibles están la torta Clementina, el pie de maracuyá y las famosas pavlovas.

Sol Barone sorprende con su cocina sin gluten y su jardín de 600 plantas en Las Flores

5. La Alacena (Palermo)

Julieta Oriolo es una referente de la cocina italiana en Buenos Aires. Su restaurante, La Alacena, ubicado en Gascón 1401, Palermo, es famoso por sus pastas y su brunch italiano los fines de semana. Además, tiene una fábrica de pastas a pocas cuadras, donde se elaboran los fideos que luego se sirven en el restaurante.

Julieta Oriolo lidera La Alacena, un referente de la cocina italiana en Palermo.

6. La Sorellina (Colegiales)

Carola y Victoria Santoro aprendieron a hacer pizzas por YouTube y hoy son dueñas de una de las pizzerías más reconocidas. Su local, ubicado en Freire 1393, Colegiales, ofrece una pizza Sorrento con papa, mascarpone, limón y burrata que es imperdible. Además, tienen noches de karaoke y drag bingo que le dan un toque divertido al lugar.

Pizza de la Sorellina.

7. Donnet (Chacarita)

Manuela Donnet fue pionera en Chacarita con su restaurante vegano, ubicado en Fraga 675. Su carta, inspirada en fermentos y hongos, es única.

No te pierdas su fainá con portobellos, un plato que combina tradición y vanguardia. El lugar tiene un estilo no convencional, pero su propuesta es tan original que no deja indiferente a nadie.

8. Tita La Vedette (La Paternal)

Mena Duarte e Inés La Torre revolucionaron la pasta vegana en Buenos Aires. Su local, ubicado en Paz Soldán 4993, La Paternal, es colorido y vibrante, con pastas que se agotan rápidamente. Además de las pastas, la carta incluye opciones como milanesas de berenjena y ensaladas frescas.

9. Casa Nueza (Belgrano y Palermo)

Agustina y Catalina Azcuy son las responsables de esta propuesta vegana de alto nivel. Con sedes en Migueletes 1762, Belgrano, y Gorriti 3681, Palermo, Casa Nueza ofrece platos como gírgolas con chimichurri y una torta sublime que son imperdibles. El restaurante es ideal para disfrutar de una cocina saludable y sabrosa.

10. Marta Restaurante (Colegiales)

Marta Wajda combina arte y gastronomía en su restaurante, ubicado en Virrey Avilés 3488, Colegiales. Con un menú degustación que cambia constantemente, Marta es una experiencia única. Cada plato es una obra de arte, desde los tomates reliquia hasta los postres que parecen esculturas.

11. Orno y Casa Cavia (Palermo y Olivos)

Guadalupe García Mosqueda lidera estos dos proyectos tan distintos como exitosos. Casa Cavia, ubicado en Cavia 298, Palermo, es sofisticado, con una carta que incluye platos como el postre de fresco y batata. Orno, en Corrientes 402, Olivos, es una cantina italiana con karaoke y pizzas napolitanas.

12. Obrador Florida (Palermo)

Mecha Román convirtió este obrador, ubicado en Soler 5063, Palermo, en un referente del helado artesanal. Sus sabores, como la vainilla de tres orígenes, son únicos. La carta cambia según la temporada, y cada helado cuenta una historia, como la crema de azúcar de caña de Misiones.

13. Tallarica (Belgrano)

Daniela Tallarico, ex pastelera del Park Hyatt, es la mente detrás de esta pastelería ubicada en Av. del Libertador 6025, Belgrano. Sus cookies Red Pop, con chocolate blanco y pochoclo caramelizado, son un éxito en TikTok. Además, ofrece petit gateaux y tortas que son pura tentación.