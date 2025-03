Dónde están las seis cafeterías argentinas entre las mejores del mundo

Seis cafeterías argentinas están entre las 100 mejores del mundo, según ranking internacional.

¿Sabías que seis cafeterías argentinas están entre las 100 mejores del mundo? Según el ranking de The World’s 100 Best Coffee Shops, estos lugares no solo ofrecen café de excelencia, sino también experiencias únicas. Pero, ¿dónde están exactamente? Acá te contamos en qué ciudades y barrios podés encontrarlas para que las visites en tu próxima salida.

1. Barista Coffee House (Rosario)

Ubicada en la ciudad de Rosario, en: Ocampo 1404, Barista Coffee House es un petit café que enamora por su calidad y dedicación. Además de servir café de especialidad, ofrecen medialunas recién horneadas, tortas caseras y opciones como milkshakes y frappés. Si estás en Rosario, no podés dejar de visitarla.

2. Ninina (Palermo, Villa Urquiza y Belgrano)

Con sucursales en Palermo, Villa Urquiza y Belgrano, Ninina es una de las cafeterías más populares de Buenos Aires. Se destaca por su café de especialidad y su carta 100% artesanal, con ingredientes orgánicos y de primera calidad. Ideal para un desayuno, merienda o simplemente para disfrutar de un buen café.

3. Negro (Centro de Buenos Aires y Palermo)

Negro tiene cinco sucursales en el centro de Buenos Aires y un kiosko en Palermo. Este lugar no solo sirve café de alta calidad, sino que también cuenta con su propia escuela de baristas y espacio de tueste. Ofrecen desde un clásico espresso hasta creaciones más elaboradas como el blanco plano.

4. All Saints Café (Palermo, Buenos Aires)

Ubicado en el barrio de Palermo, All Saints Café es un lugar que combina a la perfección espacios interiores y exteriores. Con un estilo neoindustrial y detalles en madera, hierro y neón, este local ofrece una experiencia 360° donde podés ver todos los métodos de preparación del café.

Estos locales destacan por su calidad, ambiente y compromiso con la cultura cafetera.

5. Surry Hills Coffee (Las Cañitas, Buenos Aires)

En el barrio de Las Cañitas, Arévalo 2877, en Buenos Aires, se encuentra Surry Hills Coffee. Este local, que también tiene una sede en Palma de Mallorca, se destaca por su compromiso con los productores locales y los ingredientes frescos. Sirven café de especialidad y comida fresca en un ambiente cálido y acogedor.

6. LAB (Palermo, Buenos Aires)

LAB está ubicado en el barrio de Palermo, precisamente en Humboldt 1542. Nació como un laboratorio de tueste de café de alta calidad. Este lugar no solo ofrece cafés de especialidad, sino que también organiza cursos para amantes y profesionales del café. Un espacio ideal para aprender y disfrutar de preparaciones únicas.

¿Por qué visitarlas?

Estas cafeterías no solo fueron reconocidas por la calidad de su café, sino también por su ambiente, innovación y compromiso con la sostenibilidad. Además, están ubicadas en puntos estratégicos de ciudades como Buenos Aires y Rosario, lo que las convierte en paradas obligadas para turistas y locales.

El ranking mundial de cafeterías: ¿quiénes lo lideran?

El primer puesto del ranking lo ocupa Toby’s Estate Coffee Roasters de Australia, seguido por Onyx Coffee LAB de Estados Unidos y Gota Coffee Experts de Austria. Otros países destacados incluyen Noruega, Francia, Singapur, España y Colombia, lo que demuestra la diversidad y el crecimiento del café de especialidad en el mundo.

