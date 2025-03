Es de Argentina y fue elegido el 64° mejor café del mundo: dónde queda y por qué es un éxito

El ranking de 100 cafés del mundo dejó bien parado a nuestro país.

Argentina sigue posicionándose como un referente gastronómico a nivel mundial, y esta vez el reconocimiento llega a través del café. En la primera edición del ranking "The World's 100 Best Coffee Shops", una cafetería porteña logró ubicarse entre las mejores del mundo. Se trata de Ninina, que alcanzó el puesto número 64 y se consolidó como la mejor cafetería de Buenos Aires, la segunda de Argentina y la octava de Sudamérica.

Este ranking, organizado por Coffee Fest, contó con la evaluación de más de 200 jueces y la votación de 60.000 consumidores de todo el mundo. Se consideraron aspectos clave como la calidad del café, la destreza de los baristas, el servicio al cliente, la innovación, la atmósfera del lugar, las prácticas sustentables y la consistencia en la propuesta gastronómica. Ninina logró destacarse en cada uno de estos criterios, lo que la llevó a ingresar en la prestigiosa lista.

El éxito de Ninina no es casualidad. Fundada en 2013, esta cafetería fue pionera en el concepto de café de especialidad en Buenos Aires. A partir de 2017, comenzó a tostar sus propios granos en su laboratorio ubicado en el local de Holmberg, en Villa Urquiza, asegurando un producto fresco y de máxima calidad. Hoy en día, sus cafeterías en Palermo, Belgrano y Villa Urquiza son puntos de encuentro imperdibles para los amantes del buen café.

Dónde queda y por qué es un éxito

Ninina cuenta con tres sucursales en la Ciudad de Buenos Aires:

Gorriti 4738, Palermo.

Holmberg 2464, Villa Urquiza.

El Solar Shopping, Belgrano.

Su propuesta gastronómica se basa en ingredientes de alta calidad, incluyendo harinas y azúcar orgánicas, huevos de campo, chocolate con 70% de cacao y hojas verdes hidropónicas. Además, todos los productos son 100% artesanales, sin conservantes ni aditivos, lo que garantiza una experiencia culinaria auténtica.

Ninina es uno de los cafés destacados de todo el mundo.

Uno de los grandes diferenciales de Ninina es su compromiso con la sustentabilidad y la trazabilidad del café. Al tostar sus propios granos, la marca puede garantizar el origen y la frescura de cada taza servida, lo que eleva la experiencia de los clientes. Además, su equipo de baristas está altamente capacitado para ofrecer un servicio de excelencia.

Un reconocimiento internacional

Ser parte de "The World's 100 Best Coffee Shops" no solo posiciona a Ninina en el mapa del café de especialidad a nivel global, sino que también destaca la creciente escena cafetera en Argentina. Con esta distinción, la cafetería se suma a una selecta lista de establecimientos que marcan tendencia en la industria.

Para quienes quieran conocer más sobre Ninina, pueden visitar su tienda online en ninina.com o seguir sus novedades en Instagram: @ninina.arg. Si estás en Buenos Aires y sos amante del buen café, una visita a Ninina es obligatoria. Con su enfoque en la calidad, la sustentabilidad y la innovación, esta cafetería demuestra por qué logró un lugar entre las mejores del mundo.