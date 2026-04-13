Gerardo Romano destrozó a Milei.

Gerardo Romano fue el más reciente invitado a TVR, el ciclo de C5N que repasa lo ocurrido durante la semana (mayormente en materia política) y que abre debates sobre el presente de la sociedad argentina.

El reconocido actor, con papeles muy recordados y siendo su éxito más reciente encarnar a Sergio Antín en El Marginal, habló acerca de cómo ve actualmente al gobierno de Javier Milei, de quien en numerosas ocasiones se mostró sumamente crítico. Además, brindó también el nombre de quien, para él, se perfila mejor de cara a las próximas elecciones.

Gerardo Romano durante el estreno de La Cordillera.

¿Qué dijo Gerardo Romano sobre el gobierno de Javier Milei?

En primera medida, el actor sostuvo que "se está abriendo una brecha y eso genera cierta posibilidad de que, por la cuña, pueda entrar alguien que sacuda un poco este hermetismo en que estamos todos los días, con la cabeza gacha esperando que algo milagroso ocurra". En esa misma línea, expuso que también lo ilusiona "que haya subido en las encuestas Cristina Fernández".

Juan Di Natale intervino, entonces, para apuntar: "Entiendo que también Áxel por primera vez apareció por encima de Milei en alguna encuesta". "Es que a Áxel no hay por donde entrarle, eso también me resulta auspicioso", le respondió Romano.

Con respecto al actual gobiernador de la Provincia de Buenos Aires, el hombre de larga trayectoria en cine y televisión ponderó "su honestidad, su claridad conceptual e intelectual, su mirada y su recorrido", ya que "resulta muy contrastante con lo que se ve", en clara alusión a la imagen que tiene Javier Milei y la manera que tiene de manejar los hilos del país.