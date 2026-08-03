Incendios en el estado de Washington.

Unas 60.000 personas han recibido una orden de ‌evacuación debido a ‌los incendios que amenazan la ciudad estadounidense de Spokane, en el estado de Washington, informaron el domingo las autoridades locales, que añadieron que los incendios en la región habían destruido 600 edificios, entre ​ellos viviendas y ⁠locales comerciales.

El incendio de la zona ‌de Spokane, que comprende tres ⁠focos distintos, amenazaba las ⁠zonas sujetas a órdenes de evacuación, declaró a Reuters el jefe de bomberos de ⁠Spokane, Tom Williams.

Según un equipo federal ​de gestión de incidentes, ‌los incendios habían arrasado ‌2.180 hectáreas hasta el domingo.

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Williams señaló ⁠que los incendios aún no se habían controlado.

No se habían registrado heridos ni fallecidos, informaron las autoridades en una ​rueda ‌de prensa celebrada el domingo por la tarde.

La alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, lo calificó como "el peor desastre natural al que se ha ⁠enfrentado nuestra región".

Alrededor de 10.000 usuarios de la red eléctrica de la región se encontraban sin suministro el domingo por la tarde, según la directora ejecutiva de Avista Utilities, Heather Rosentrader.

Las autoridades estatales han indicado ‌que más de 101.171 hectáreas están en llamas en todo el estado de Washington.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo que había hablado con el presidente de ‌Estados Unidos, Donald Trump, el domingo y que había solicitado ayuda a la Agencia ‌Federal para ⁠la Gestión de Emergencias (FEMA). El gobernador ha declarado la emergencia en ​todo el estado.

Con información de Reuters