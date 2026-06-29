La escapada entre viñedos, mar y gastronomía a pocas horas de CABA, ¿cómo llegar?

Bodega Gamboa amplió su oferta de enoturismo con Atlántica, un espacio gastronómico ubicado en su viñedo de General Madariaga, a pocos kilómetros de las playas de Pinamar y Cariló. La propuesta pone en valor la identidad regional con una experiencia que combina vinos de influencia oceánica, gastronomía de autor y un entorno natural rodeado de viñedos.

La iniciativa forma parte de la expansión de Gamboa, que también desarrolla el primer viñedo urbano de Latinoamérica en la Ciudad de Buenos Aires, junto al Hotel InterContinental.

¿Qué hacer en Bodega Gamboa Atlántica?

La visita comienza con un recorrido guiado por los viñedos, donde se podrán conocer las características del terroir atlántico, el proceso de cultivo de las uvas y la elaboración de los vinos. La experiencia incluye degustaciones de distintas etiquetas y un paseo por la bodega para descubrir las diferentes etapas de producción.

Quienes buscan una propuesta gastronómica pueden reservar en Atlántica, el restaurante de la bodega. Su cocina está basada en productos de cercanía y de estación, con un menú diseñado para maridar con los vinos de la casa y resaltar la identidad del paisaje costero.

Además, Gamboa ofrece picnics entre los viñedos, actividades culturales y la posibilidad de participar del programa Mi Viñedo, que permite a los interesados tener su propia parcela y una etiqueta personalizada. Todas las experiencias se realizan con reserva previa y están disponibles durante gran parte del año.

¿Cómo llegar a Bodega Gamboa - Atlántica?

El restaurante y el viñedo se encuentran en General Madariaga, sobre la Ruta Provincial 74, en un punto estratégico para quienes vacacionan en la Costa Atlántica.

Desde Pinamar o Cariló, el viaje lleva unos 20 minutos en auto, mientras que desde Villa Gesell ronda los 40 minutos. Quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires deben recorrer cerca de 340 kilómetros por la Autovía 2 y luego continuar por la Ruta Provincial 74, en un trayecto de aproximadamente cuatro horas, dependiendo del tránsito.

Bodega Gamboa