"Vende pan para vivir": el conmovedor caso que hizo llorar a todos en un móvil de El Trece

Un móvil de Puro Show logró captar la historia de Margarita, una mujer que tiene un emprendimiento para poder sustentar gastos.

Durante un móvil en vivo de Puro Show (El Trece), el equipo se encontró con Margarita, una mujer que compartió su testimonio sobre su situación económica actual y cómo logró sostenerse gracias a un emprendimiento propio. Tras la cobertura al aire, su cuenta pasó de tener apenas 300 seguidores a superar los 20 mil.

En ese contexto, Margarita contó: “Durante 24 años hice servicio de viandas con orientación naturista, siempre desde mi casa. Me caí un día, se me rompió una pierna y ahí perdí clientes y proveedores. Un día dije no voy a comprar más pan, me lo voy a hacer yo. Me acordé que comía pan de centeno, investigué sobre todas las harinas y la de centeno es fantástica, tiene muchos beneficios”.

Además, reveló que administra sus redes sociales por su cuenta y que utiliza inteligencia artificial para crear contenido. Con emoción, expresó: “Nadie me preparó para esta etapa de la vida, yo soy como Messi que no bajó los brazos. Me gusta la vida, amo a la vida y amo a la gente. Mirá lo que es eso, es emocionante”.

Fiebre mundialista en la televisión

En medio de la euforia que generan las victorias de la Selección Argentina en el Mundial 2026, distintos medios de comunicación recorren las calles para captar las reacciones y testimonios de los hinchas. En ese contexto, Margarita destacó la figura de Lionel Messi como un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, y aseguró que, al igual que ella, nunca baja los brazos frente a las complicaciones de la vida.

En lo deportivo, Lionel Messi atraviesa una buena racha en la Copa del Mundo y se define como una de las grandes figuras del torneo. Con 8 goles, lidera la tabla de máximos goleadores tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final, seguido de cerca por Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con 7 tantos, mientras que Harry Kane completa los primeros puestos con 6 anotaciones.