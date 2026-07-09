Ataques rusos causaron la muerte de al menos 265 civiles en Ucrania en junio, dice agencia de la ONU

Consecuencias de un ataque con drones rusos en Kiev

​Los ataques rusos causaron la muerte de al menos 265 civiles en Ucrania y dejaron ‌1.816 heridos en ‌junio, la cifra combinada más alta de víctimas desde los primeros meses tras la invasión de Moscú en febrero de 2022, informó el jueves una funcionaria de la ONU ante el Consejo de Seguridad.

La responsable de Asuntos Políticos de la ​ONU, Rosemary ⁠DiCarlo, señaló que el número de civiles muertos ‌y heridos en Ucrania en mayo ⁠había sido el más elevado ⁠desde abril de 2022, pero los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ⁠para los Derechos Humanos (ACNUDH) apuntaban a un ​balance aún mayor en junio, y ‌posiblemente en julio.

Los datos ‌definitivos de junio se publicarán a finales de ⁠este mes, informó un portavoz de la ONU.

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"Esta preocupante tendencia parece continuar en julio", señaló DiCarlo, citando tres oleadas masivas de ataques aéreos ​rusos contra ‌Kiev y otras ciudades ucranianas solo durante la última semana, muchos de ellos dirigidos contra centros urbanos con una gran población civil.

"Cualquier ataque contra civiles e infraestructuras ⁠civiles, independientemente del lugar en que se produzca, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y debe cesar de inmediato", afirmó.

En total, DiCarlo señaló que el ACNUDH había verificado que al menos 16.402 civiles, entre ellos 802 niños, habían perdido la vida ‌en Ucrania desde el inicio de la guerra, y que 48.428 habían resultado heridos, incluidos 2.948 niños. Es probable que las cifras reales sean más elevadas.

También estaban muriendo civiles que vivían en territorios ucranianos ‌bajo ocupación rusa y en el interior de Rusia, añadió.

Las autoridades rusas han informado de que, en los ‌primeros seis ⁠meses de 2026, 250 civiles perdieron la vida y 1.596 resultaron heridos en ​el interior de Rusia, pero la ONU no estaba en condiciones de verificar esos informes, señaló DiCarlo.

Con información de Reuters