Llegan a Eswatini otros once deportados del gobierno Trump desde EEUU, según abogada

Por Tim Cocks
JOHANNESBURGO, 8 jul (Reuters) - Otros once migrantes deportados por la Administración Trump en el marco de una política de envío a terceros países llegaron el miércoles a Eswatini procedentes de Estados Unidos, según informó una abogada estadounidense que sigue el caso.
Con estas llegadas, ya son 29 las personas enviadas a este país del sur de África en virtud de un acuerdo de 5,1 millones de dólares que ha sido impugnado por abogados que afirman que los deportados están siendo detenidos a pesar de haber cumplido ya sus condenas por delitos cometidos en Estados Unidos.
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Alma David, abogada de algunos de los primeros deportados enviados a Eswatini el año pasado —y que está en contacto con fuentes de las prisiones locales de ese país—, confirmó la llegada a Reuters mediante un mensaje de texto.
De los 29 deportados enviados desde Estados Unidos a Eswatini, solo dos han sido puestos en libertad y repatriados, uno a Jamaica y el otro a Camboya.
Un portavoz del Gobierno de Eswatini no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los detenidos ya habían sido trasladados al famoso centro penitenciario de Matsapha, en Eswatini, según indicó David.
La Administración Trump también ha deportado a migrantes a otros países de África, Asia y América en el marco de esta política.
Con información de Reuters