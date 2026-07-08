Llegan a Eswatini otros once deportados del gobierno Trump desde EEUU, según abogada

Los detenidos de Eswatini relatan las consecuencias del acuerdo migratorio estadounidense.

Por Tim ​Cocks

JOHANNESBURGO, 8 jul (Reuters) - Otros once migrantes deportados por la Administración Trump ‌en el marco ‌de una política de envío a terceros países llegaron el miércoles a Eswatini procedentes de Estados Unidos, según informó una abogada estadounidense que sigue el caso.

Con estas llegadas, ​ya son ⁠29 las personas enviadas a este ‌país del sur de ⁠África en virtud de ⁠un acuerdo de 5,1 millones de dólares que ha sido impugnado por ⁠abogados que afirman que los deportados ​están siendo detenidos a ‌pesar de haber ‌cumplido ya sus condenas por delitos ⁠cometidos en Estados Unidos.

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Alma David, abogada de algunos de los primeros deportados enviados a Eswatini el ​año ‌pasado —y que está en contacto con fuentes de las prisiones locales de ese país—, confirmó la llegada a Reuters mediante ⁠un mensaje de texto.

De los 29 deportados enviados desde Estados Unidos a Eswatini, solo dos han sido puestos en libertad y repatriados, uno a Jamaica y el otro a Camboya.

Un portavoz del ‌Gobierno de Eswatini no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los detenidos ya habían sido trasladados al famoso centro penitenciario de Matsapha, ‌en Eswatini, según indicó David.

La Administración Trump también ha deportado a migrantes a ‌otros países ⁠de África, Asia y América en el marco de ​esta política.

Con información de Reuters