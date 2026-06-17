Una figura de El Trece anunció que se va del país al aire: “Se me viene un viaje"

Una figura de El Trece sorprendió a todo el equipo del canal tras revelar una abrupta noticia al aire.

Camila Deniz (más conocida como Camilota), volvió a quedar nuevamente en el eje central del programa Cuestión de Peso tras realizar un anuncio que impactó sorpresivamente a sus compañeros y a los profesionales que la acompañan en su transformación física.

Durante una de las últimas transmisiones del programa de El Trece, la participante reveló que tiene previsto abandonar el país durante los próximos meses para cumplir un sueño personal. Sin embargo, este comentario causó preocupación en todo su equipo médico.

La inédita revelación se dió en medio de un diálogo sobre los objetivos y proyectos de cada uno de los integrantes de Cuestión de Peso. En ese sentido, Camilota tomó la iniciativa y expresó: “Se me viene un viaje, me voy del país”.

Según explicó, participará de una competencia junto al equipo en el que juega actualmente, una experiencia que la entusiasma especialmente y que representa un importante desafío en lo personal. Sin embargo, mientras ella celebraba esta oportunidad, los especialistas se centraron en otro aspecto, la continuidad de su tratamiento para la pérdida de peso. En ese sentido, el conductor Mario Massaccesi exclamó: “¿Perdón?, ¿cómo que te vas del país?”.

El recorrido de Camilota en Cuestión de Peso

En su paso por el programa, Camila "Camilota" Deniz llegó a bajar casi 40 kilos. Empezó pesando alrededor de 139 kg en mayo de 2024 y en sus mejores etapas logró ubicarse por debajo de los 100 kg. A pesar de este logro, sufrió algunos altibajos durante su proceso físico. Luego de sufrir una recaída por cuestiones personales, su peso volvió a subir, llevándola a reingresar al ciclo pesando más de 137 kg.

Por otro lado, recientemente su situación en la balanza volvió a ponerse tensa al subir 700 gramos en un pesaje semanal, quedando al borde de la eliminación antes de ser salvada por el voto del público.

